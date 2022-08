La velocista dice a elCaribe que echa a un lado lo que se publica en las redes sociales sobre su origen y apariencia física

Fiordaliza Cofil ha sido víctima de ataques a través de las redes sociales en las últimas semanas por su origen y su apariencia física de quienes ponen en duda su feminidad. El caso más reciente lo vivió durante su participación en el recién concluido Campeonato Mundial de Atletismo, celebrado en la ciudad de Oregón, Estados Unidos.



“A nada de eso le doy mente”, señaló a elCaribe la nativa de Guaymate, La Romana. “Disfrutar mi evento que es lo primordial. Yo dejo que todo eso corra. No hago mi trabajo como debe de ser si le pongo atención a todo lo que dicen y a todo lo que escriben en las redes”, agregó.



Reveló que durante su participación en el pasado Mundial de Atletismo fue convocada en seis ocasiones para las pruebas de dopaje, las cuales siempre fueron con supervisión. Todas dieron como resultado negativo.



“Ese tema lo tomo de manera normal, así como me estoy riendo ahora. Parece que la gente no sabe que la World Athletics tiene una base de dopaje y de revisión. Eso que dicen no me interesa. Si fuera así, a mí me suspendieran. Son tantas las pruebas que me han hecho. Eso es lo que me da risa. Todo eso que escriben y dicen me lo mandan y lo que me dicen es ‘y tú te ríes’ y le respondo ‘que hago, me pongo a llorar de cosas que no tienen ni base ni fundamente’ ”, señaló.



Manifestó que esos tipo de comentarios lo que hacen es motivarla más a seguir demostrando lo presente que la tienen en cada una de las competencias en las que tiene señalada competir.



“A ellos les digo que los voy a seguir representando de corazón como lo hago, que hasta en las uñas tengo dibujada la bandera nacional. No me teñí los moños (cabellos) con los colores patrios porque no me dio tiempo, sino también lo hiciera. Yo soy tan dominicana como todos los que nacieron en este país”, expresó.



Señala que con el paso del tiempo ha venido superando situaciones adversas. A sus 21 años (27 de octubre de 2000) ya cosecha logros que “muchos no se atreven siquiera a soñarlos, menos a intentarlo”.

“He logrado mucho, y lo que todavía me falta por recorrer. Dios me ha puesto en un lugar muy bueno. Son muchas las cosas buenas que he logrado y las que faltan este año. Así como dicen cosas feas, también escriben cosas lindas, de apoyo, de que siga hacia adelante, que soy una guerrera, y todo eso me hace sentir muy bien”, dijo.



Entre los logros alcanzados está su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en 2018 en Barranquilla, Colombia. También acudió a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 aunque no estuvo en la pista, y recientemente logró oro en relevo mixto 4×400 metros planos en el Mundial de Atletismo Eugene 2022.



“Esto aún no termina. Ahora es que faltan muchas cosas buenas. Y el año que viene será mucho mejor porque estaré participando en tres Mundiales, incluido uno bajo techo. También vienen los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador y los Juegos Panamericanos de Chile para seguir por ahí mismo para los Juegos Olímpicos de Paris en 2024 y en 2026 lucirme en casa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán en el país”, expresó que energía la joven velocista.