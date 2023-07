Alexys de la Cruz, Cristian Pinales y Estefany Almánzar narran cómo este deporte les cambió sus vidas

Las calles pueden ser un camino de perdición o salvación para los jóvenes y la diferencia, frecuentemente, es encontrar un motivo para crecer. El boxeo es un deporte que muchos tildan de violento, pero sus reglas y la práctica de manera formal pueden ayudar en la formación de un ciudadano y algunos relatos surgidos de conversaciones con miembros de la selección nacional así lo dejan establecido.



Una visita a un entrenamiento del equipo nacional es suficiente para probar que el barrio puede enderezar a un joven.



Los medallistas de los Juegos Centroamericanos Alexys de la Cruz, Cristian Pinales y Estefany Almánzar relataron a Multimedios del Caribe su historia con el barrio como fondo de pantalla. Estos campeones utilizaron el boxeo para sacar la violencia de sus vidas y crecer en el deporte.



Dos “golpiá”



Alexys de la Cruz, de 27 años, ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Bulgaria en 2021 y se quedó a un triunfo de la medalla olímpica en Tokio 2020.



El también campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 llegó al boxeo por la vía dolorosa, tuvo que recibir un par de palizas de un joven en su barrio, Gualey, de la provincia Hato Mayor del Rey. “Yo me fajé dos veces con un muchacho y me dio dos ‘golpiá’. Entonces mi hermano me dijo que fuera a practicar boxeo porque él sabía pelear y yo no”, explicó De la Cruz quien pronto saboreó la venganza.



“Desde que me puse los guantes, supe que esto era lo mío. Al muchacho lo agarré y le di tres palizas el mismo día. Luego dejé de pelear en la calle porque aprendí disciplina”, relata el aspirante a una medalla olímpica el próximo año en París. “Ese es mi sueño y estoy trabajando para lograrlo, luego iré a tiempo completo al boxeo profesional, donde ya he hecho dos peleas”, dice.



Con el mejor entrenador



Silverio de Aza fue el entrenador que descubrió a Cristian Pinales, de 22 años y nativo del barrio Villa San Carlos de La Romana. “Peleábamos mucho en la calle, pero un día venía de la escuela y se estaban poniendo los guantes y yo me uní y comencé a boxear hasta el día de hoy”, relató Pinales, también campeón de San Salvador.



Pinales no duda a la hora de agradecer a su primer mentor. “Yo era flaquito, pero me desarrollé bien gracias a mi entrenador Silverio de Aza, el mejor entrenador”, resaltó.



En un año de ensueño, Pinales perdió el chance de medalla en el Mundial de Uzbekistán 2023 en una decisión dividida dudosa ante el campeón ruso Iman Khataev y barrió con todos en San Salvador para alcanzar la presea dorada. También ganó el oro en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022.



La guerrera de Guaricano



A sus 28 años, Estefany Almánzar es una púgil experimentada, pero vive uno de sus mejores momentos.

La medallista de plata de San Salvador también recuerda sus orígenes en el barrio Guaricano de Santo Domingo Norte.



“Guaricano está más tranquilo ahora pero cuando comencé había mucha delincuencia. Mi padre nos llevó a mis hermanos y a mí al boxeo y yo en principio seguí por estar con ellos”.



Almánzar comenzó a sobresalir a los 16 años y entonces comenzaron a llevarla a las prácticas de las selecciones. “Poco a poco me fui colando y ya tengo bastante tiempo aquí”, proclamó la veterana del ensogado.