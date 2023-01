Email it

El serbio Novak Djokovic (4) superó los problemas físicos que le obligaron a pedir asistencia médica en la segunda manga y se impuso ayer al francés de la previa Enzo Couacaud por 6-1, 6-7(5), 6-2 y 6-0 en la segunda ronda del Abierto de Australia.



Su rival en la siguiente fase será el búlgaro Grigor Dimitrov (27), verdugo del también serbio Laslo Djere y con quien mantiene un récord positivo de 9-1.



También ayer el castellonense Roberto Bautista (24) se convirtió en el primer español clasificado para la tercera ronda tras superar al estadounidense Brandon Holt por 4-6, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-2.



El asturiano Pablo Carreño no pudo frenar la remontada del francés Benjamin Bonzi, a pesar de salvar cinco pelotas de partido, y cayó por un apretado 4-6, 4-6, 7-6(5), 6-1 y 7-6(5).



El malagueño Alejandro Davidovich (30) cayó eliminado después de tropezar frente al estadounidense Tommy Paul por un ajustado 6-2, 2-6, 6-7(4), 6-3 y 6-4, mientras Nuria Párrizas superó a la rusa Anastasia Potapova por 6-3 y 6-2.



No pudo por tanto superar su mejor registro Davidovich, que obtuvo tanto en 2022 como en 2020, y dejó a sus compatriotas Roberto Bautista (24) y Pablo Carreño (14) como únicos tenistas nacionales con opciones en el cuadro final.



Párrizas, por su parte, se sumó a Cristina Bucsa como únicas españolas en la tercera ronda. Su siguiente escollo será la croata Donna Vekic.



Igualmente ayer, en una batalla épica, resuelta después de cinco sets, casi seis horas de lucha y finalizada bien entrada la madrugada de hoy en Melbourne, el británico Andy Murray sobrevivió en el Abierto de Australia con una memorable remontada ante el local Thanasi Kokkinakis por 4-6, 6-7 (4), 7-6 (5), 6-3 y 7-5.



Murray se aferró a las ¡cinco horas y 45 minutos de pelea! ante un rival al que no le bastaron los 37 saques directos con los que terminó el partido. Se resiste a marcharse del primer Grand Slam de la temporada.