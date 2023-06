El pool de seis pagó ayer 142 mil 304 pesos por partes (RD$142,304), más las partes de cinco, en las carreras del Hipódromo Quinto Centenario, en cuyas apuestas hubo tres tickets ganadores.



Con cinco caballos ganadores acertaron 110 tickets, cuyos dueños cobraron 2 mil 584 pesos, cada uno. El monto apostado al pool fue de un millón 494 mil 320 pesos (RD$1,494,320.00).



En la primera carrera, se impuso Don Pablo P. (1), del Establo Sin Egoísmo Vivo. Lo montó el jinete Carlos de León. La entrena Antonio Meriño. Hizo tiempo de 1:14:2/5 en los 1,200 metros.



En la segunda carrera el ganador fue Stand Guard (6), del Establo Tibi. Llevó sobre el lomo al jinete Jimmy Jiménez, bajo las orientaciones del entrenador Bolívar Morillo. Paró el reloj en 1:13:1/5 en los 1,200 metros.



En la tercera carrera, la victoria fue para Juan T. (5), del Establo Don Alexis P. Tuvo sobre la silla al jinete Trusman Quevedo, quien siguió las pautas del entrenador Fernando Ramírez. Hizo crono de 1:31:00 en los 1,400 metros. Exacta 5/3 (Juan T./Salt And Pepper). Quiniela 3/5. Trifecta 5/3/2 (completada por Bruce Jr.) Superfecta 5/3/2/con todos. Dupleta 6/con todos. Todos/5.



En la cuarta carrera, el primero en cruzar la meta fue Hank The Tank (1). Lo condujo el jinete Jimmy Jiménez. Su entrenador es Héctor Colón. Marcó tiempo de 1:26:4/5 en los 1,400 metros. Exacta 1/2 (Hank The Tank/Superlativo).



En la quinta carrera ganó Petronila Carrión (6), del Establo Petronila Carrión. Llevó sus bridas el jinete Edwin Frías. Lo entrena Pedro J. Aguiar. Corrió los 1,200 metros en tiempo de 1:14:4/5. Exacta 6/4 (Petronila Carrión/Self Defense). Quiniela 4/6. Trifecta 6/4/2 (completada por La Verdad Hablada).



En la sexta carrera, la vencedora fue Mermelada (3), del Establo Rosario Six. La guió el jinete Héctor Hernández, quien siguió las indicaciones del entrenador José Rosario. Hizo tiempo de 1:15/3/5 en los 1,200 metros.