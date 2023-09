Así lo expresa Radhamés Tavares, quien aboga por la institucionalidad en el caso de las cinco federaciones suspendidas

Radhamés Tavares consideró que las posiciones del Ministerio de Deportes (Miderec) y del Comité Olímpico Dominicano (COD) están bien establecidas y cada entidad debe asumir su rol sin entorpecer a la otra. El tercer vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano aboga por la institucionalidad en el caso de las cinco federaciones “suspendidas’’.



“El COD es una cosa y Miderec es otra, cada quien debe estar en su lugar. Debemos llevarnos bien y nosotros (los olímpicos) no pudiéramos sobrevivir sin el ministerio”, afirmó el también presidente de la Federación Dominicana de Natación (Fedona) en entrevista para Revista Deportiva, programa que se difunde por CDN Deportes, de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana.



Tavares entiende que no debe haber injerencia ni real ni aparente de Miderec en el seno del COD. “Hay posiciones en que la gente no se siente cómoda, una franja del deporte dominicano entiende y nos lo han dicho y lo han criticado como que a través del compañero Luis (Chanlatte) hay una injerencia”, precisó.



Luis Chanlatte es el secretario general del COD y amigo cercano del ministro de Deportes Francisco Camacho y además ha ostentado la condición de enlace entre Miderec y el organismo olímpico, al tiempo que ha llevado la voz cantante en la suspensión por tres meses de los presidentes de las federaciones nacionales de esgrima, bádminton, tiro de precisión, pentatlón moderno y surf.



Tavares considera las suspensiones como una medida cautelar y por eso no le gusta el término.

“La federaciones no están suspendidas, creo que se ha utilizado mal el término. Es más, esos dirigentes para mí, que te lo digo como abogado, no están suspendidos porque ellos no tienen una comunicación que les diga que de manera personal ellos están suspendidos”´, señaló el miembro ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. Agregó: “Se les suspendió la afiliación, así que están desafiliados”.



La medida es por tres meses pero el caso está siendo debatido en los tribunales. Los motivos del castigo a estas federaciones son variados, pero prima la revisión de procedimientos administrativos y manejo de recursos de las asignaciones mensuales, las cuales han sido retenidas por el COD.



Ese organismo creó una comisión para acompañar a las federaciones suspendidas y la componen José Paulino (representante de Miderec), Juan Febles y Melvin Sánchez, respectivos directores técnico y financiero del COD.



“No participé en la reunión porque me informaron que el secretario (Chanlatte) no iba a estar y si yo hubiese participado en esa reunión, hubiese propuesto una comisión de acompañamiento, que la presidiera el enlace del COD ante esa federaciones ya que cada federación tiene un representante de la directiva del COD que la acompaña en sus actividades”, explicó Tavares.