El pool de 6 pagó ayer RD$4,172.00 por partes, más las partes de cinco, en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el pool de 5 tuvo un dividendo de RD$5,275.00.



Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$200.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$2,000,976.00. Seis jinetes y seis establos diferentes resultaron ganadores en la cartelera, la número 25 del año.



Mañana (3:30 p.m.) se celebrará la cartelera número 26, en lugar del sábado. Este último es el día acostumbrado de carreras en el parque hípico. La razón de la variación es el actual período de Semana Santa.



En la primera carrera, se impuso El Tangán (9), del Establo Doña Carmen. Llevó la monta del jinete Esmerlin Justo, a quien impartió instrucciones el entrenador Gilberto Valdez. Registró tiempo de 1:16:2/5 en los 1,200 metros.



En la segunda, dominó Demoniun (4), del Establo Lígalo. Lo condujo el jinete Edicson de la Cruz, orientado éste por el entrenador José Luis Negrón. Marcó tiempo de 1:17:1/5 en los 1,200 metros.



En la tercera carrera triunfó Cascarrabias (2), del Establo Zona Roja. Tuvo sobre el lomo al jinete Jonathan Saldaña, a quien trazó pautas el entrenador Guillermo Montero. Hizo crono de 1:24:00 en los 1,300 metros.



En la cuarta, la victoria fue para Say When Sammy (6), del Establo Villa Francisca. Cargó con el peso del jinete Carlos de León, quien fue instruido por el entrenador Freddy Schouwe. Paró las manecillas del reloj en 1:07:2/5 en los 1,100 metros. En la quinta, el primero en llegar a la meta fue Compressor (5), del Establo Marifé. Llevó sus bridas el jinete José Francis Rojas, quien siguió las indicaciones del entrenador Luis Valerón. Detuvo el reloj en 1:19:1/5 en los 1,300 metros.



En la sexta carrera, ganó The Queen Gascue (2), del Establo Don Beto Racing. Tuvo sobre el lomo al jinete Héctor Hernández. La entrena José Ronzino. Su tiempo fue 1:23:00 en los 1,300 metros.