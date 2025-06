El pool de 6 pagó RD$122,480.00 por partes, más las partes de cinco, en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el jinete Carlos de León ganó en 4 de las 7 carreras del cartel #49 del año.



Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$1,424.00. El pool de 5 (Pick 5) pagó RD$37,630.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,714,864.00.



De León amplió su liderato en el encasillado de victorias para los jinetes en 2025, cuando intenta encabezar ese apartado por noveno año en forma seguida.



El talentoso jinete llegó a 50 victorias en el año, en el cual su más cercano seguidor, Jimmy Jiménez, registra 37 montas ganadoras. De León condujo a la victoria a Atabey Lea (1), en la segunda carrera; a Mar de Lágrimas (7), en la tercera carrera; al descartado Burlao (2), en la cuarta carrera; y a All Be Wells (2) en la séptima prueba.



En la primera carrera, ganó Universo (1), del Establo Moisés. Tuvo sobre el lomo al jinete Trusman Quevedo, a quien hizo recomendaciones el entrenador Iván Díaz. En la segunda carrera, dominó Atabey Lea (1), del Establo Emma Elena. La condujo el jinete Carlos de León, quien siguió las indicaciones del entrenador Demetrio A. Correa.



En la tercera carrera, triunfó Mar de Lágrimas (7), del Establo Emma Elena. La guió el jinete Carlos de León, quien siguió las pautas trazadas por el entrenador Demetrio A. Correa. En la cuarta carrera, el primero en llegar a la meta fue el descartado Burlao (2) del Establo Maralba. Llevó en la silla al jinete Carlos de León.



En la quinta carrera, se impuso Stand Guard (1), del Establo Boyerito. Cargó con el peso del jinete Edwin Frías.



En la sexta, la victoria fue para Lady Weapon (3), del Establo San Lázaro. Tuvo en el sillín al jinete Jonathan Saldaña. En la séptima carrera, el triunfo fue para All Be Wells (2), de la cuadra Wells Stable. Sus bridas estuvieron en las manos del jinete Carlos de León.