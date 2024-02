Sucedió durante el discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader en el Congreso Nacional

El discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader en el 180 aniversario de la Independencia Nacional estuvo diseminado en 368 párrafos, equivalentes a 13,127 palabras. En cada una de esas líneas, la palabra “deportes” no apareció, y pasó esta de manera inadvertida por los presentes en el Congreso Nacional.



Cabe señalar que una rendición de cuenta no es más que un mecanismo para explicar los avances y los resultados de una gestión gubernamental durante su año anterior. A pesar de que el presidente Abinader no hizo mención, en materia deportiva, el país tuvo sus logros. Uno de ellos fue la participación en dos certámenes de suma importancia en un mismo año como los fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, El Salvador, y los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.



Para lograr ambas participaciones, el Gobierno central otorgó los recursos económicos necesarios para que la delegación criolla acudiera sin ningún contratiempo a ambas citas. En San Salvador, la República Dominicana obtuvo un total de 111 medallas, distribuidas en 25 de oro, 36 de plata y 50 de bronce, registro que le otorgó el quinto lugar del certamen regional. En tanto, en Santiago de Chile, el país no registró la actuación esperada al culminar en el puesto número 11 con 32 preseas (ocho doradas, siete plateadas y 17 bronceadas).



A esto también se le agrega el traspaso de manera oficial de la bandera de Centro Caribe Sports, que acredita a Santo Domingo la sede de los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026.



En el ámbito local, se construyeron nuevas obras deportivas y se remozaron otras en casi toda la geografía nacional.



Contrario al 2023



Inverso a la rendición de cuentas del 27 de Febrero de 2023, el presidente Abinader hizo referencia a los aportes hechos al deporte, entre los que citó la construcción, en 2022, de 39 infraestructuras en gran parte de la geografía nacional.



Asimismo, ponderó, en ese momento, que a través del Ministerio de Deportes, ofreció durante el período enero 2022 a febrero de 2023, un decidido apoyo a los atletas de alto rendimiento, así como aportes a las federaciones por un monto de algo más de 570 millones de pesos.



Refirió que con esa suma de dinero se han cubierto renglones en soporte para los eventos clasificatorios del ciclo olímpico, entre los que mencionó los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, los cuales tendrán lugar este año, al igual que campeonatos mundiales, campos de entrenamientos, fogueos y otros.

Para el discurso de 2022 resaltó logros deportivos

El presidente Luis Abinader se ha considerado un apasionado del deporte. Para su discurso de rendición de cuentas de 2022, el mandatario resaltó las grandes conquistas obtenidas en su gestión. “Hemos alcanzado la cifra récord en reparación y habilitación de instalaciones deportivas. 456 para el año pasado, lo que representa un incremento del 52%. Además, tenemos más de 16 proyectos nuevos en ejecución, con una inversión de más de 160 millones de pesos”, dijo Abinader en su discurso de ese entonces.