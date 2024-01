Las ligas Orlando Martínez, Miranda, Los Brothers, y los programas Papiro All Star y Rivas Ventura se coronaron campeones en sus distintas categorías en la XXXIV edición del Torneo de Béisbol Navideño de la Academia Luisito Mercedes.



Los pequeñines de Orlando Martínez (5-7 años) vencieron en la final a la academia Luisito Mercedes con pizarra de 9-8. En la categoría de 7-8 años, la liga Miranda se llevó los lauros al disponer 3-2 de Palavé.



Mientras que Los Brothers conquistaron la corona en 9-10 años al derrotar 3-2 a la liga de Los Jardines del Norte, y el programa Papiro All Star (13-14 años) se alzó con el cetro al vencer12-3 en la final a la liga Comunitaria de Los Jardines del Norte. En 15-16 años, el programa Rivas Ventura se coronó campeón al derrotar 3-2 a la Liga Suárez. El programa de Papiro All Star también se alzó con el título de campeón en la categoría 17-18 años al vencer 3-2 al Team Javilla.