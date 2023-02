Colgó ayer un mensaje de despedida en las redes sociales. Le espera un pacto de 10 años y 375 millones de dólares como analista de televisión

Tom Brady dijo ayer que se retira “para siempre” del fútbol, y así pone fin a una carrera histórica de 23 años en la NFL durante la cual el mariscal de campo estrella ganó siete Super Bowls y estableció numerosos récords.



Brady anunció su decisión en las redes sociales y dijo que “no cambiaría nada” de su carrera. Brady, de 45 años, también anunció que se retiraría el 1 de febrero de 2022, antes de cambiar de opinión 40 días después y volver a jugar la temporada pasada con los Tampa Bay Buccaneers.



“Sé que el proceso fue un gran problema la última vez, así que cuando me desperté esta mañana, pensé en presionar grabar y avisarles primero”, dijo Brady en un video en Twitter. “No seré extenso. Solo recibes un ensayo de jubilación súper emotivo, y usé el mío el año pasado, así que muchas gracias a todos por apoyarme”.



Brady informó a los Buccaneers de su decisión a las 6 am (hora del este de los Estados Unidos) de ayer, según Jeff Darlington de ESPN. Los Buccaneers tuitearon su agradecimiento a Brady más tarde el miércoles, junto con una leyenda de #ThankYouTom.



Brady, quien ganó seis Super Bowls con los New England Patriots y uno con los Buccaneers, finaliza su carrera como líder de la NFL en yardas aéreas (89,214) y pases de touchdown (649) en su carrera. El tres veces Jugador Más Valioso de la liga pasó para 4,694 yardas, la tercera mayor cantidad en la NFL, y 25 touchdowns la temporada pasada, su tercera con Tampa Bay.



Brady es el único jugador en ganar más de cinco Super Bowls y ha sido nombrado MVP del Super Bowl cinco veces.



“Mi familia, mis amigos, mis compañeros de equipo, mis competidores, podría seguir para siempre, hay demasiados”, dijo Brady con la voz quebrada en el video. “Gracias, chicos, por permitirme vivir mi sueño absoluto. No cambiaría nada. Los amo a todos”.



Brady puede comenzar a trabajar de inmediato como analista para Fox Sports, que lo firmó con un contrato de 10 años y 375 millones de dólares el verano pasado. También lanzó una línea de ropa de la marca Brady hace un año, tiene una exitosa marca de salud y bienestar llamada TB12 Sports y fundó su propia productora, 199 Productions.



En 2020, Brady se unió a los Buccaneers y ganó su séptimo Super Bowl. Pasó sus últimos tres años con Tampa Bay, llevándolos a los playoffs en cada una de esas temporadas.