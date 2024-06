El Establo Marifé y el entrenador Luis Valerón resultaron ayer los más ganadores, con tres carreras cada uno, en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el pool de 6 pagó RD$5,496.00 por partes.



Los ejemplares Compressor (7), en la primera carrera; Problema Tuyo (6), en la quinta carrera; y Thousand Letters (1), en la sexta carrera; fueron los ganadores por la cuadra de blusa roja entera y mangas con dos rayas blancas. Todos esos ejemplares son preparados por Valerón, el líder en victorias entre los entrenadores, con 33. Su más cercano seguidor, Richard Aristy (30), vio ganar a su pupilo Sky’s The Limit (2), en la segunda carrera.



El pool de 5 (Pick 5) tuvo un dividendo de RD$5,440.00. Con cinco ganadores, el pool de 6 pagó RD$204.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,481,712.00.



En la primera carrera, ganó Compressor (7), del Establo Marifé. Llevó la monta del jinete Jonathan Saldaña, a quien orientó el entrenador Luis Valerón. Registró tiempo de 1:17:2/5 en los 1,300 metros. En la segunda, la victoria fue para Skys’s The Limit (2), del Establo Hermanos Lara. La condujo Brenchi Ortiz, quien siguió las indicaciones del entrenador Richard Aristy. Marcó tiempo de 1:48:2/5 en los 1,700 metros.



En la tercera, triunfó Our Florida Wells (3), del Establo Florida. Llevó sobre el lomo a Héctor Hernández, a quien trazó pautas el entrenador Víctor Meriño. Hizo tiempo de 1:11:3/5 en los 1,200 metros. En la cuarta, dominó Farley (6), del Establo Limpia Base. Tuvo al jinete Jesús Frías, quien siguió las instrucciones del entrenador José Luis Negrón. Paró el reloj en 1:05:1/5 en los 1,100 metros. En la quinta, se impuso Problema Tuyo (6), del Establo Marifé. Cargó a Jonathan Saldaña, a quien instruyó el entrenador Luis Valerón. Hizo crono de 1:06:3/5 en los 1,100 metros.



En la sexta, el primero en llegar a la meta (1,300 metros) fue Thousand Letters (1), del Establo Marifé. Llevó en el sillín al jinete Omar F. González, quien siguió el plan de carrera trazado por el entrenador Luis Valerón. Cronometró 1:19:4/5.