Beatriz Pirón, Crismery Santana y Yudelina Mejía tienen este lugar como base de concentración con miras a París 2024

Jarabacoa, La Vega.- Lejos del bullicio y de todo lo que pueda representar un obstáculo para una mejor preparación, Beatriz Pirón, Crismery Santana y Yudelina Mejía llevan a cabo una dura, pero beneficiosa preparación, con miras a los Juegos Olímpicos, justa que se celebrará del viernes 26 de julio al 11 de agosto venidero en París, Francia.



El escenario escogido para esa concentración es el Vacacional La Montaña, de Jarabacoa. Desde que el reloj marca las siete de la mañana, esta trilogía se somete a un riguroso programa de preparación. A esto también se suma una rutina de levantamiento de pesas en un área diseñada por la Federación Dominicana de Pesas (Fedompesas), así como una sesión de fisioterapia, que incluye masaje en gran parte del cuerpo, encabezado por el entrenador Héctor Domínguez, Moreno Martínez, el colombiano Oswaldo Pinilla, los preparadores físicos Mario Castro y Luis Silva, el doctor Juan Vargas, los fisioterapeutas Ergan Montilla y José Manuel Campoy, el nutricionista Francisco Soto, además de los masajistas Juan Carlos Pérez y Roque Reynoso. “A esto también se le añaden ejercicios de calentamiento, trotar, ejercicios aeróbicos y estrechar, después entramos a lo que son los entrenamientos previos de la mañana”, expresa el entrenador de la selección Héctor Domínguez. “Las rutinas son bastante fuertes, pero lo más importante en ellas es que han podido ajustarse a estos trabajos”, agregó.



Relata que una vez culminan con esa fase, pasan a la etapa de levantar pesas, jornada que dura aproximadamente dos horas bajo la supervisión de un equipo de preparadores durante todo el día.

“Hemos escogido este lugar por la tranquilidad que representa para los atletas. No es la primera vez que hemos venido hasta aquí a prepararlos. Los resultados de estos entrenamientos han sido muy favorables para cada uno de ellos, en especial cuando hay competencias internacionales”, expuso Domínguez.



Recordó que antes de los Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, El Salvador, y los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, la delegación que participó en esas justas, celebradas el año pasado, se preparó en el Vacacional La Montaña y que los resultados fueron positivos.



“La preparación aquí ha sido muy intensa. Desde que me levanto hasta que me acuesto es haciendo ejercicios. Los trabajos son muy rigurosos. Ya en ocasiones anteriores había estado sometida a este tipo de preparación”, indicó Pirón, quien se prepara para su cuarta participación seguida en unos Juegos Olímpicos. La nativa de San Pedro de Macorís estará compitiendo en los 49 kilogramos.

Yudelina Mejía se prepara para sus primeros Juegos Olímpicos.

Una rutina que no para



Crismery Santana sostiene que una vez culminan el proceso de levantamiento de pesas, en ocasiones repiten varias veces las sesiones de la mañana por espacio de media hora. Concluida esta fase, se dirigen hasta sus habitaciones a ducharse y más tarde se acercan al área del almuerzo. Allí los atletas comparten anécdotas sobre lo vivido en la mañana. Luego, en horas de la tarde, realizan nuevamente otra sesión de levantamiento de pesas hasta las cinco o seis de la tarde.



“Estos tipos de rutina se realizan dos veces por día”, apuntó Santana, ganadora de la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la categoría +81kg. Mejía, Santana y Pirón realizan cada día, en dos sesiones diarias -excepto los jueves cuando solo entrenan durante la mañana- en el vacacional, bajo las orientaciones de un preparador.



“Este lugar ha sido de muchas bendiciones para todos nosotros. Aquí logramos una buena preparación y qué buenos resultados nos ha dado en competencias internacionales de alto nivel”, manifestó Mejía, quien estará en sus primeros Juegos Olímpicos en los 81 kilogramos.



Recientemente, Pirón, Santana y Mejía tuvieron su primera evaluación con miras a su participación en los próximos Juegos de París 2024, durante un certamen celebrado en La Vega y que contó con la presencia de William Ozuna, presidente de la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas.

Crismery Santana durante una de las rutinas de estiramiento de su cuerpo.

Los resultados de su preparación en Jarabacoa

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014, la selección obtuvo 11 medallas, repartidas en dos de oro y nueve de plata. Luego, en Barranquilla 2018, ganaron 20 preseas (cinco de oro, seis de plata y nueve de bronce). En los Panam de Toronto 2015 concluyeron con cuatro medallas (oro y tres bronce) y en Lima 2019 seis metales (una de oro, tres de plata y dos de bronce). En los Juegos Olímpicos de Tokio dos (plata de Zacarías Bonnat y bronce). En el Salvador 2023, ganaron 16 medallas (tres de oro, tres de plata y diez de bronce), mientras que en Chile 4 (una de oro, una de plata y dos de bronce).

Tenemos desde mayo concentrándonos aquí Esta altura nos hace bien para los pulmones y buenos resultados hemos obtenido.”

Beatriz Pirón

Este lugar ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros, en especial para mí, que he estado aquí desde 2014”

Crismery Santana

Me siento en óptimas condiciones. Este es un lugar idóneo para poder lograr una buena preparación para los Juegos Olímpicos”

Yudelina Mejía