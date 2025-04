Los jinetes Víctor Cuevas y Jesús Frías ganaron ayer dos carreras cada uno, en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el pool de 6 pagó RD$8,104.00 y el pool de 5 pagó RD$3,875.00



Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$348.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,560,416.00. Cuevas ganó sobre el lomo de los ejemplares Twice My Age (3), en la primera carrera; y Admiral Truffles (7), en la segunda carrera. Frías condujo a la victoria a Obediencia (5), en la tercera carrera; y Skyward Princess (4), en la cuarta carrera. Suma ahora 16 montas ganadoras este año, cuarto en ese liderato para jinetes, el cual encabeza Carlos de León (20).



En la primera carrera, se impuso Twice My Age (3), del Establo Marianne. Tuvo sobre el lomo al jinete Víctor Cuevas, quien siguió las recomendaciones del entrenador Leonel A. Carrero. Registró tiempo de 1:14:00 en los 1,200 metros. En la segunda carrera, dominó Admiral Truffles (7), de la cuadra Camelu Stable. Lo condujo el jinete Víctor Cuevas, quien fue instruido por el entrenador Antonio Meriño. Marcó tiempo de 1:15:1/5 en los 1,200 metros.



En la tercera carrera, la victoria fue para Obedencia (5), del Establo Limpia Base. Llevó sus bridas el jinete Jesús Frías, quien siguió las indicaciones del entrenador José Luis Negrón. Cronometró 1:29:00 en los 1,400 metros.



En la cuarta carrera, triunfó Skyward Princess (4), del Establo FS Racing. Cargó con el peso del jinete Jesús Frías, quien siguió el plan de carrera del entrenador Luis Valerón. Hizo crono de 1:06:00 en los 1,100 metros. En la quinta carrera, el primero en llegar a la meta fue Ing. Collado (3), del Establo Los Salesianos. Fue guiado por el jinete José F. Rojas. Lo entrena José A Terán. Paró el reloj en 1:13:00 en los 1,200 metros.



En la sexta carrera, ganó Bon Vivant (4), del Establo Tibi. Llevó la monta del jinete José Villalobos, a quien orientó el entrenador Luis Valerón. Detuvo las agujas del reloj en 1:22:3/5 en los 1,300 metros.