El presidente de Fedoci sale al frente a las afirmaciones ofrecidas por José Luis Suero. Bautista también las refuta

La mañana del pasado martes, José Luis Suero, quien es el enlace del Ministerio de Deportes con el movimiento olímpico, vertió una opinión en la que señalaba que la mayoría de los dirigentes tienen las federaciones como “su modo de vida personal, familiar, individual y colectivo para su propio beneficio”.



Esta opinión trajo respuesta de una vez. Ayer, Jorge Blas Díaz, presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo (Fedoci), y Garibaldy Bautista, quien es el máximo rector del Comité Olímpico Dominicano (COD) y de la Federación Dominicana de Softbol (Fedosa), refutaron esas declaraciones. Díaz llamó a José Luis Suero a no generalizar y mencionar a los federados que están incurriendo en esta situación.



“Esas declaraciones dan pena”, señaló Díaz en el programa Revista Deportiva. “Da pena que venga de un dirigente de una larga data como la tiene José Luis Suero. Son declaraciones que no aportan nada al movimiento deportivo, porque acusar y generalizar no debe ser. Entiendo que en el movimiento deportivo existen muchos federados vigentes que están comprometidos con sus deportes y con servir y que no es verdad que ellos vivan de sus federaciones”, expuso Díaz.



Sostuvo que tanto los deportistas como los federados son “héroes” porque logran que sus respectivas disciplinas trasciendan sin recursos.



“Esas declaraciones lo que hacen es crear un morbo en el entendido de que los dirigentes deportivos no manejan bien los recursos y que usufructúan el dinero que entra a las federaciones. Todo eso es difamación. Si él (Suero) que es parte del Ministerio de Deportes, que siempre anda con muchos papeles viejos encima, lo que tiene es que hacer esas acusaciones de manera directa y decir quiénes son los que entiende están incurriendo en eso y hacerle un favor para limpiar el movimiento deportivo que él entiende está corrompido”, expuso el presidente de Fedoci.



No la comparte



En el caso de Bautista, señaló que no comparte esa información vertida por Suero a Neftalí Ruiz en el programa Revista Deportiva, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por CDN Deportes.



“Respetamos las declaraciones del amigo José Luis Suero, pero no las compartimos, porque en el deporte, como en todos los sectores de la sociedad, hay quienes se manejan de una manera y otros de otra. Podrá haber algunos, no lo descartamos, pero la mayoría está haciendo una labor encomiable desde sus diferentes federaciones, y el hecho de que algunos dirigentes actúen de una manera inadecuada, no es razón para juzgarlos a todos igualitariamente”, señaló Bautista.



Aseguró que muchos federados hacen su labor, dedican tiempo de su trabajo y el de su familia en favor del deporte sin recibir retribución económica alguna.



“Reconocemos el trabajo que hizo como gran atleta el amigo José Luis Suero, y el que realiza ahora como técnico en el movimiento deportivo, y le invito a seguir trabajando unidos por el deporte olímpico dominicano ante los importantes compromisos que tenemos próximamente”, refirió el titular del COD.