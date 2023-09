El trabajo que viene desarrollando Rubén García como presidente de la Federación Dominicana de Fútbol fue elogiado por el jugador dominicano Junior Firpo, en un encuentro con los directivos de Fedofútbol en Inglaterra.



Firpo, quien nació en Santo Domingo el 22 de agosto de 1996, admitió también que siempre sigue a la selección, y que tiene en sus planes en algún momento jugar para la tricolor.



Tanto García como el DT de la selección Marcelo Neveleff viajaron a Europa para seguir trabajando en pos de que esos jugadores de la diáspora dominicana puedan jugar con el equipo nacional. “Ahora mismo me encuentro muy bien, estoy casi recuperado de mi última lesión con muchas ganas de volver a jugar con el equipo”, comentó Firpo, al hablar con García y Neveleff.



“Claro que la he seguido (la selección). Siempre sigo un poco lo que hace República Dominicana a nivel de deportes. Al final yo nací allí toda mi familia es dominicana y para mí es un orgullo cada vez que Dominicana logra algo a nivel de deporte que es a lo que me dedico”, añadió el defensa del Leeds United.