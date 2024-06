El sexteto de la República Dominicana cortó una racha negativa de cinco derrotas al vencer cerradamente 3-1 a Alemania (26-24, 21-25, 25-21 y 25-21), en choque correspondiente al Grupo 5, en el inicio de la tercera semana de la Liga de Naciones.



Ahora las criollas tienen marca de tres ganados y seis perdidos en la LVN. Gaila González no vio acción, ya que tuvo una lesión en los entrenamientos del lunes y quien regresó brevemente fue Brayelin Martínez, tras perder varios partidos por afección estomacal.



Hoy, las dominicanas estarán libre y regresan mañana ante el fuerte equipo de Turquía a las 8:30 a.m., hora dominicana. El ataque de las caribeñas fue comandado por Yonkaira Peña con 18 puntos, seguida de Madeline Guillén con 16 tantos, la espigada Alondra Tapia, con un gran juego se fue con 15 y Jineirys Martínez aportó nueve tantos.



En la causa perdida, por Alemania, que está en lugar 12 en el ranking mundial, la atleta Weitzel marcó 17 puntos, Weske apuntó 15 y Alsmeier anotó nueve.



Las dominicanas sellaron el triunfo en el cuarto, tras un inicio espectacular poniendo el juego en el marcador 8-0 y parecía que sería fácil, sin embargo, las muchachas de Alemania no se rindieron y pelearon cada punto.



Alemania aprovechó errores de las dominicanas y llegaron a empatar el juego a 17 por bando, lo que creó cierto pánico en las caribeñas. En la parte final, Madeline Guillén, Yonkaira Peña y Alondra Tapia sacaron la cara por las dominicanas con fuertes remates que dejaron en el camino a las alemanas.