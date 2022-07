El velocista dice a elCaribe que entrena fuerte para llegar en óptimas condiciones para sus próximos compromisos

La cuarteta 4×400 de varones de República Dominicana tenía previsto participar en la última jornada de competencias del recién concluido Mundial de Atletismo, celebrado en la ciudad de Oregón, Estados Unidos.



Una lesión en la parte trasera de la pierna izquierda de Lidio Féliz motivó a que el combinado nacional estuviera en la pista. Una semana ha transcurrido desde esa ausencia y ya Féliz da muestra de mejoría.

“Ya me siento bien de la lesión”, dijo Féliz a elCaribe por la vía telefónica. “Hemos progresado bastante. Ya no siento molestias en mi pierna, algo que me llena de satisfacción”, agregó.



La República Dominicana viajó solo con cuatro atletas de los 400 metros planos, entre ellos, además de Féliz, Juander Santos, Alexis Ogando y Yancarlos Martínez.



“Es una lesión que venía arrastrando desde hace casi un mes. Hice todo el esfuerzo para correr en la cuarteta 4×400, pero no se pudo”, manifestó el velocista de 25 años (26 de junio de 1997).



La cuarteta de Estados Unidos, integrada por Elija Godwin, Michael Norman, Bryce Deadmon y Champion Allison, se llevó la medalla de oro al compilar una marca de 2:56:17 minutos, seguido de Jamaica (Akeem Bloomfield, Jevaughn Powell, Nathon Allen y Christopher Taylor), con 2:58:58, mientras que Bélice (Dylan Borlée



Kevin Borlée, Julien Watrin y Alexander Doom) ocupó el tercer lugar con tiempo de 2:58:72, respectivamente.



Otros como el doble medallista de plata olímpico en los 400 metros planos, Luguelin Santos, no pudo hacer el viaje por haber dado positivo al COVID-19, mientras que los sustitutos Wilber Encarnación y Yeral Núñez no recibieron el visado para viajar a suelo estadounidense tras el consulado de ese país presentar restricciones de tiempo para el proceso.



“Lo que me ocupa ahora es seguir mejorando. Ya no hay más carreras por lo que resta de año. Vamos a seguir trabajando fuerte para llegar al 2023 en buenas condiciones para seguir cosechando más éxitos como los que logré este año tanto con individual como en equipo”, sostuvo Lidio.



En las preliminares de los 400 metros planos, Lidio concluyó tercero para avanza hasta la semifinal al compilar un cronometro de 45.87 segundos. Sus aspiraciones de avanzar a la final se desvanecieron al concluir séptimo en su heat con marca de 46.19 segundos.



La delegación nacional de atletismo concluyó su participación en el Mundial de Atletismo de Oregón con un balance positivo de una medalla de oro, con la cuarteta mixta 4×400 y en el que Féliz fue parte, así como la presea de plata conseguida por Marileidy Paulino en los 400 metros planos femeninos, dándole a la República Dominicana el puesto 13 de manera general de 45 países que accionaron en la justa. El seleccionado de Estados Unidos conquistó el certamen mundialista al obtener un total de 33 medallas, repartidas en 13 de oro, 9 de plata y 11 de bronce.