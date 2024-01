Los seis ejecutivos renunciantes del Comité Olímpico Dominicano definieron como ilegítimas las decisiones tomadas por los exejecutivos que permanecen al frente del organismo.



José Manuel Ramos, Radhamés Tavares y Francis Soto restaron calidad a las decisiones dadas a conocer ayer sobre la aceptación de las renuncias y la sustitución en los cargos a los renunciantes. “El Comité Ejecutivo no puede tomar ese tipo de decisiones porque está cesante. Esas decisiones son ilegítimas, carecen de fundamento y no son correctas”, expresó Ramos al tiempo que reiteró la necesidad de convocar la Asamblea de Federaciones para escoger un nuevo Comité Ejecutivo.



“Entendemos que la solución a este conflicto debe venir de la asamblea de federaciones porque cuando usted pierde la mayoría, usted pierde calidad para seguir dirigiendo. Debe escogerse una nueva mayoría y esta dirigir los destinos del olimpismo dominicano”.



Una nota de prensa del Comité Olímpico Dominicano dio a conocer ayer la decisión de aceptar las renuncias y sustituir los puestos de los renunciantes con otros exmiembros del ejecutivo. Tavares recordó que los estatutos del COD exigen un mínimo de ocho ejecutivos presentes en una reunión para que las decisiones tengan validez. También se refirió al mandato de la carta olímpica (del Comité Olímpico Internacional) que exige que en el ejecutivo haya mayoría de las federaciones que participan en los Juegos Olímpicos.



“Parece ser que el ex comité ejecutivo, con cinco personas que eran directivos del Comité Olímpico, ha obviado el hecho de la norma 28.3 de la carta olímpica exige que la mayoría votante en los comités ejecutivos de los comité olímpicos nacionales provengan de deportes incluidos en el programa olímpico”, proclamó Tavares. José Manuel Ramos, primer vicepresidente; Irina Pérez, segunda vicepresidenta; Radhamés Tavares, tercer vicepresidente; Jorge Blas Díaz, cosecretario; y los vocales Francis Soto y Juan Núñez; son los seis ejecutivos renunciantes. Esta acción deja en minoría a cinco ex miembros del ejecutivo que siguen actuando como tales.



Ramos y Tavares anunciaron la intención de llevar el caso a los tribunales nacionales y a las autoridades del deporte internacional. “No nos queda ningún otro recursos que acudir a los tribunales de la república para hacer valer los estatutos de COD ante la ley y darle legitimidad a los procesos y que el orden regrese”. “Esa decisión también nos empuja a acudir a las instancias a las cuales el COD est afiliada como el Comité Olímpico Internacional, Centro Caribe Sports y Panam Sports”, concluyeron.

El COD realizará hoy una rueda de prensa

El comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD) realizará enla mañana de hoy un encuentro con la prensa, en el que se ofrecerán importantes informaciones de manera institucional de la situación actual del organismo olímpico en virtud de los estatutos vigentes y la Carta Olímpica. La rueda de prensa se realizará en el salón Juan Ulises García Saleta (Wiche) del organismo olímpico a las 11:30 de la mañana.