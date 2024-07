Son los dos atletas de mayor edad que integrarán la delegación dominicana para la cita olímpica de París, Francia

Reza un popular refrán que en el amor no hay edad. Lo mismo sucede en el deporte. Yvonne Losos de Muñiz y Eduardo Lorenzo son dos ejemplos de esa pasión que viven por las disciplinas de ecuestre y tiro al plato. De hecho, son los dos atletas de mayor edad que estarán encabezando la delegación dominicana que asistirá a los Juegos Olímpicos en París, Francia. Ambos tienen 57 años y no dan señal de querer retirarse del deporte al que le han dado gran parte de sus vidas.



Cabe resaltar también, que para Losos de Muñiz y Lorenzo será la tercera y segunda ocasión que estarán asistiendo a esta importante cita olímpica, que reúne lo “mejor de lo mejor” del mundo. En el caso de la amazona, su primera participación en unas olimpiadas fue en Río de Janeiro, en 2016, y luego en Tokio 2020.



“¡París, allá vamos! Representar a mi país por tercera vez consecutiva en la cita olímpica es un honor que me cuesta expresar con palabras. Una vez más, quiero agradecer a todo mi equipo y muy especialmente a mi querida Aquamarijn, quien siempre me da lo mejor de sí en la pista. Para muchos, el premio está en competir en París, pero para mí la verdadera recompensa es recorrer este camino junto a mis queridos caballos, mi familia, patrocinadores y equipo. Queda un emocionante recorrido hasta el verano, ¡así que vamos a disfrutar cada momento!”, escribió Losos en su cuenta de Instagram (@Yvonnedressage).



En tanto, para Lorenzo, nativo de Santiago, debutó en unos Juegos Olímpicos en 2016, en Río de Janeiro.



“No creo que haya muchos con esa edad en unos Juegos Olímpicos”, dijo Lorenzo con orgullo tras haber obtenido su boleto para París en el pasado Campeonato de las Américas de Tiro al Plato, celebrado en marzo en el Campo de Tiro El Higüero. “Iremos bien preparados para estos juegos. Lo que necesito es el apoyo para estos juegos”, agregó.



A Losos y Lorenzo, en el escalafón de edades les siguen la integrante de las Reinas del Caribe, Bethania de la Cruz, que tiene 37 años, y el luchador Luis Miguel Pérez, con 35 años.



En el caso de De la Cruz, esta había informado que tras su participación en los Juegos Olímpicos de París, se retiraría de la selección nacional de voleibol femenino a la que ingresó en 2005.



Mientras que los dos atletas de menor edad que integrarán la delegación criolla son los nadadores Javier Núñez y Elizabeth Jiménez.



En la selección sub-23 de fútbol nacional masculino, las edades entre los 18 jugadores que componen el equipo oscilan entre los 18 y 22 años.