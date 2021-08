Manny Pacquiao, leyenda viva del boxeo rentable, al parecer no se rinde

El boxeador Manny Pacquiao, no quiere colgar los guantes tras sufrir la sorpresiva derrota que el pasado 21 de agosto le asestó el cubano Yordenis Ugás quien conservó su corona del peso welter avalada por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Es lo que interpretan allegados al púgil filipino y expertos del boxeo al conocer lo expuesto la semana pasada cuando fue consultado por la prensa. Está en una “tranquila reflexión”.

Pacquiao, con registro profesional de 62-8-2 y 39 victorias por nocaut y ganador de ocho cinturones mundiales en otras tantas categorías, el único que lo ha hecho en la maravillosa historia del boxeo, se mantiene "dubitativo" respecto a si sigue o no en las 16 cuerdas.

La prensa de Puerto Rico con grandes titulares -publicados este sábado- destaca la posible decisión de Pacquiao de seguir en su trabajo de boxeador profesional.

Asimismo, según le reveló al periodista mexicano Salvador Rodríguez, reportero de la cadena deportiva ESPN, Pacquiao podría regresar al ring y quién sabe si vuelve a contender con Ugás quien le propinó una ajustada derrota por decisión unánime (116-112. 116-112 y 1115-113).

Sin vacilar, al ser consultado, el veterano peleador de las Filipinas, precisó: "Pacquiao fue uno de sus rivales más fáciles. “Podría volver en enero, veremos. “Sé que puedo pedir la revancha si quisiera, es cosa de decirle a Al Haymon. Eso no sería problema. Voy a pensarlo porque no puedo creer que uno de mis rivales más fáciles me hiciera eso”.

Con lo declarado por Pacquiao, señalan analistas, nadie debe dudar de que al multicampeón mundial -ya con casi 43 años de edad y 26 en el cruce de guantes - vuelva a calzarse los guantes y pedirle la revancha a Ugás.

Pero, “el retiro es lo más aconsejable”

Pacquiao, dicen expertos, debe figurar en una exclusiva lista –que podría ser de 12 peleadores- en la que figuren los más capacitados boxeadores de la historia.

Creen que Pacquiao, Con la historia que ha escribo en los cuadriláteros mundiales, “ya nada tiene que demostrar de su excelencia como boxeador peofesional.

Precisan que una segunda pelea con Ugás, si es que finalmente decide hacerlo, no significaría solidificar su gran legado.

Lo más aconsejable, puntualizan, es que le diga adiós al boxeo y reactive su gran misión inmediata: Candidatearse como presidente de Filipinas.

En efecto, el propio Pacquiao ha declarado que quiere ayudar “a lo máximo” al pueblo de Filipinas como lo hace como senador del Congreso de esa nación asiática.