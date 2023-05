Email it

La yegua Maremoto P. es señalada como favorita para ganar hoy el Clásico Día de las Madres, de acuerdo con el consenso de los expertos a las carreras del Hipódromo Quinto Centenario.



Maremoto P. llevará el número 2 en el paño, en la quinta carrera de la cartelera. Tendrá sobre su silla al jinete Carlos de León. Es entrenada por Leonel A. Carrero. Competirá con otras yeguas, del grupo de 3 años y mayores, no reclamables, entre las cuales se incluye a la segunda favorita, Flor María B. (3), del Establo Emma Elena; Worship Wells (1), la tercera favorita, del establo Wells Stable; y Lady Tsunade (4), del Establo MVP Racing.



Flor María B. llevará la monta del jinete José F. Rojas, siguiendo las instrucciones del entrenador Leonel A. Carrero. Worship Wells tendrá sobre su lomo al jinete Jonathan Saldaña, quien seguirá las indicaciones del entrenador Héctor Bretón.



Lady Tsunade será guiada por el jinete Luiyy Ortiz, quien lo hará siguiendo las orientaciones del entrenador José A. Terán. De acuerdo con los expertos, Maremoto P. demostró su clase en su más reciente carrera, la cual ganó haciendo punta a punta. Hizo trabajo de 1:02: 3/5 en 1,000 metros. Worship Wells no pudo tomar la punta en su más reciente carrera y eso le costó no tener una mejor posición en la llegada. Flor María B es una corredora de notable velocidad en el inicio de la carrera. Hizo trabajo de 0:42:2/5 en 600 metros y se espera que de una dura batalla.



Lady Tsunade ha corrido cerca del paso en algunas de sus últimas presentaciones. Si hay alguna sorpresa en la carrera, sería la suya.