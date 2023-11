La Federación Dominicana de Karate anunció que la medallista de oro y plata panamericana en Kata, María Dimitrova, no podrá participar en los Juegos Panam de Chile debido a una lesión en el hombro derecho que le impide realizar sus movimientos, lo que será una dura baja en la delegación criolla.



La información la dio a conocer el presidente de la Federación Dominicana de Karate, José Luis Ramírez, quien declaró que se hicieron todos los esfuerzos médicos posibles para ver si la atleta mejoraba, pero no respondió.



“Acabamos de comunicar al Comité Olímpico Dominicano, al Ministerio de Deportes y Recreación, a fin de que comuniquen al Comité Organizador de los Juegos de Chile de Panam Sports, la no participación de María Dimitrova en los Juegos, debido a una lesión en su hombro derecho”, dijo Ramírez.



Manifestó que también la decisión ha sido comunicada de manera oficial a la Federación Panamericana de Karate, que preside José García Mañón.



“María Dimitrova ha dado mucha gloria al deporte nacional y al karate dominicano, en los eventos del ciclo olímpico en las últimas décadas, son causas ajenas a su voluntad, todos conocemos de su entrega y pasión por la competición”, agregó el titular de Fedokarate.