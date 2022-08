Marileidy Paulino aprovechó el escenario del Comité Olímpico Dominicano (COD) para quejarse de las autoridades por la falta de recursos que percibe a través del Programa de Atletas de Alto Rendimiento Nuevos Valores e Inmortales (Parni), así como por las malas condiciones de la pista de atletismo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.



“Quiero aprovechar este momento para decir que desde los Juegos Olímpicos de Tokio no siento el gran apoyo ni del Comité Olímpico Dominicano ni del Ministerio de Deportes. Ese es mi sentimiento”, manifestó Paulino en presencia de Antonio Acosta, presidente del COD, quien estaba dos asientos a su derecha en la mesa de honor. De Miderec no hubo representación en el acto.



Manifestó que el sueldo que obtiene por parte del Parni es de diez mil pesos mensuales, por lo que llamó del ministro de Deportes, Francisco Camacho, a revisar su caso.



“No estoy recibiendo el apoyo que yo me merezco. Ni del Comité Olímpico ni del Ministerio de Deportes lo estoy recibiendo”, agregó el “Rayo de Don Gregorio” como se le conoce a la velocista.



Indicó que es de las atletas que día tras día se esfuerza por dar lo mejor en el terreno y que ha quedado, a su juicio, evidenciado desde el año pasado hasta la fecha.



“Cojo demasiado sol y nadie sabe lo que yo sufro. Con el resultado que yo he logrado desde los Juegos Olímpicos de Tokio a la fecha necesito de otro apoyo. El sueldo no me lo han aumentado, ni de la beca olímpica. También requiero de más apoyo para mi entrenador”, apuntó la velocista de 25 años (25 de octubre de 1996) referente a Yasser Pérez, de origen cubano.



Paulino viene de conquistar dos medallas en el Campeonato Mundial de Atletismo, celebrado recientemente en la ciudad de Oregón, Estados Unidos. Primero se alzó con la presea de oro en el relevo mixto 4×400 (junto a Lidio Féliz, Alexander Ogando y Fiordaliza Cofil), así como también obtuvo la medalla de plata en la competencia final de los 400 metros planos.



“También está la pista de atletismo del Estadio Olímpico. No está en óptimas condiciones para una atleta como yo, al menos, entrenar ahí. No hay necesidad que yo tenga que ir para Bayaguana a entrenar cuando aquí (en el Centro Olímpico) hay una pista. Todo ese esfuerzo que haces en Bayaguana, cuando quieres llegar a la capital se te va por el trayecto del camino”, manifestó.

Se prepara para regresar a la Liga Diamante

Marileidy se prepara para regresar a las competencias de la Liga Diamante. Tras perderse su carrera anterior (18 de junio en París) por motivos de entrenamiento para el pasado Mundial de Atletismo, estará presente en Silesia, Polonia, lo que será su tercera participación en este certamen. “Hay muchas expectativas para la Liga Diamante. Estoy trabajando fuerte para ese gran compromiso que buenos resultados me ha dado”, dijo.