Paulino conquistó ayer el primer lugar de la cuarta parada de la Diamond League al cronometrar un tiempo de 49.12 segundos

Marileidy Paulino volvió a reinar en las pistas de la Diamond League. La velocista conquistó ayer el meeting de París al detener el reloj de los 400 metros planos en 49.12 segundos y de paso implantó un nuevo récord en esta competencia en la capital francesa.



El segundo lugar correspondió a la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, que cronometró 49.71 segundos, mientras que el tercero fue para Salwa Eid Naser, de Baréin, con 49.95.



Con el triunfo, Paulino, que salió del carril número cinco, obtiene la suma de otros diez mil dólares. Sus primeros diez mil dólares los obtuvo en el meeting de Qatar el pasado 5 de mayo.



El récord anterior del Meeting de París estuvo en poder Tonique Williams-Darling (Bahamas) con sus 49.15 el 23 de julio de 2004. Fue una carrera en la que solo las tres primeras competidoras corrieron por debajo de los 50 segundos. De todas formas Kaczmarek mantiene el liderato de la Liga, ahora con 19 puntos, seguida de Paulino con 16.



“Muchas gracias a todos por sus buenos deseos y bendiciones. Seguimos trabajando para poner a la República Dominicana en todo lo alto y hacer crecer a todos los jóvenes dominicanos que vienen subiendo”, escribió Paulino en las redes sociales.



Por llegar segundo, la organización del este importante certamen otorga seis mil dólares; 3,500 al tercer puesto; 2,000 mil al cuarto; 1,250 al quinto; mil dólares al sexto; 750 dólares al séptimo, y 500 al que llegue octavo.



Para la gran final, la Liga Diamante triplica el premio económico según la posición en que lleguen. El primer lugar obtendrá un monto de 30 mil dólares, en tanto el segundo puesto se llevará 12 mil dólares; el tercero 7,000; el cuarto 4,000; el quinto 2,500; el sexto 2,000; el séptimo 1,500, y el octavo 1,000 dólares, respectivamente. El premio más suculento en realidad es el extra de 500,000 dólares a cinco hombres y cinco mujeres en diferentes categorías: velocidad, vallas, medio fondo y fondo, saltos y lanzamientos.



La polaca Natalia Kaczmarek, fue la cuarta en cruzar la meta con un tiempo de 50.10 segundos, en tanto que Lieke Klaver, de Holanda terminó en el quinto lugar, con un tiempo de 50.32; la jamaiquina Candice McLeod, fue sexta con un crono de 50.80; Anna Hall, de Estados Unidos, terminó con 50.82 segundos y la británica Anna Pipi fue última en cruzar la meta con 71.76.



Antes de esta competencia, Marileidy viene de imponerse en Qatar, la primera carrera de la Liga Diamante a principios del presente mes con un tiempo de 50.51 segundos, por delante de la estadounidense Shamier Little (50.84) y la polaca Natalia Kaczmarek (51.81).



También se suma el triunfo obtenido (fuera de la Diamond League) en el Grand Prix de Los Ángeles, donde detuvo el cronometro en 48.98 segundos.



Será en Silesia, Polonia, el 16 de julio cuando la prueba de Paulino volverá al programa. Seguirá el 31 de julio en Mónaco, no estará en Londres (23 de julio), tampoco en Zurich (Suiza) el 31 de agosto. Volverá en Shenzhen (China) el dos de septiembre y estará de nuevo en Bruselas (Bélgica) el ocho de septiembre y para el cierre en Eugene (Estados Unidos).



En las paradas correspondientes a la Liga Diamante, la dominicana no estará este tres de junio en el Estadio Luigi Ridolfi en Florencia, Italia. Más adelante se correrá el nueve de junio la Meeting de Paris, en la capital francesa. La quinta fecha, a disputarse en Oslo, Noruega, no incluirá los 400 metros femeninos. Tampoco estará en la sexta parada, en Lausana, Suiza, el 30 de junio, ni en la séptima, a disputarse en Estocolmo, Suecia, el dos de julio.