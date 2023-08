El presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) Juan Núñez Nepomuceno, negó que la institución haya tomado un préstamo para la participación de la selección U-12 en el recién finalizado mundial de la disciplina en Taiwán.



Estas declaraciones fueron ofrecidas al director de CDN Deportes, Frank Camilo, en el programa Revista Deportiva, que se transmite de lunes a viernes de 7:00 a 9:00 de la mañana, en el referido canal deportivo.



“Eso no es verdad”, dijo el dirigente federativo durante su comparecencia en el programa “Revista Deportiva”, que se difunde por CDN Deportes. “Jamás, tú sabes cómo soy yo. Esas son especulaciones. Como federación estamos claros de las cosas y de lo que tenemos que hacer”, agregó.



Manifestó que la institución que dirige, en vez de crear controversias, lo que hacen es concentrase en el trabajo. La selección dominicana avanzó a la súper ronda del torneo al vencer al campeón del certamen, Estados Unidos, y así quedó primera en el Grupo B que compartió, además, con Corea, Panamá, República Checa y Nueva Zelanda.



Al jugar en la súper ronda, el combinado criollo no pudo avanzar a los juegos por medalla, y quedó en el sexto lugar del campeonato.



La liga de verano va



Por otro lado, Núñez Nepomuceno informó que la temporada número 14 de la Liga de Verano de Béisbol va, luego de que surgieran comentarios de que este torneo no se realizaría este año, así como de la supuesta presión de los peloteros que participarían en ella.



Indicó que las franquicias se reunieron y acordaron que cuatro de las seis tomarán parte del certamen.

Los equipos que participarán en el campeonato serán Granjeros de Moca (campeones), Indios de La Vega, Mineros de Bonao y los Arroceros de San Francisco de Macorís. Caballeros de Santiago y Tiburones del Norte de Puerto Plata recesarán.



Recordó que el año pasado la liga tuvo un comercializador que no cumplió, dejando a los equipos endeudados, por lo que los miembros de la liga dudaron participar este año. La edición 14 del torneo veraniego será dedicada al presidente Luis Abinader.



El presidente de Fedom dijo que esta dedicatoria es en agradecimiento por la reparación del estadio de Bonao y el José Briceño de Puerto Plata.



Aunque también dijo que estarán solicitando al presidente la reconstrucción de los estadios de béisbol de La Vega, el Bragañita García de Moca y el de San Francisco de Macorís. El torneo arrancará el próximo dos de septiembre en el recién remodelado estadio Bebecito Del Villar en Bonao.