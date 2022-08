El esfuerzo y el trabajo duro van en una misma vía con Alexander Ogando. Su entrega en el atletismo le ha permitido obtener logros en competencias de alta relevancia como los Juegos Olímpicos de Tokio y el Campeonato Mundial de Atletismo de Oregón, Estados Unidos.



“Soy de los atletas que se entregan en más de un cien por ciento al trabajo. Eso equivale a mucho esfuerzo, a mucha concentración, pero sobre todo amor por lo que más te gusta. Conjugar todo eso me ha dado grandes momentos emocionantes en este mundo del atletismo”, dijo Ogando a elCaribe.



En los pasados Juegos Olímpicos, el nativo de San Juan fue parte del equipo que ganó plata en el relevo 4×400 mixto, mientras que en el Mundial de Atletismo también estuvo en el seleccionado de esa categoría que logró la presea de oro junto a sus compañeros Lidio Andrés Féliz, Marileidy Paulino y Fiordaliza Cofil.



“Si entrenas duro, siempre a vas a correr duro. Me gusta siempre ponerle un extra al trabajo. Si entrenas duro, cuando llegue el momento de la competencia las cosas te saldrán mucho más fácil y así tendrás mejores resultados que es lo que siempre buscamos”, manifestó Ogando, de 22 años.



Sostiene que desde que se inició en este deporte, su entrega no ha cesado y que eso lo llevó a ser parte importante en la selección nacional.



“Este ha sido un año muy bueno, tanto en lo personal como para mis demás compañeros de la selección. Desde la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio a la fecha el éxito nos ha acompañado y seguiremos esforzándonos para tener más presencia en el pódium”, indicó. Sostiene que gran parte de ese éxito también se debe al trabajo que realiza con el entrenador Felix Sánchez, el doble medallista olímpico dominicano.



“Enfocarme en mi trabajo es lo primordial. Es lo que mi entrenador me dice siempre. Me dejó guiar de las personas que saben, sobre todo de mi entrenador, quien a cada momento me da buenos consejos para seguir echando hacia adelante. Ahí están los frutos. Esos son los que hablan”, apuntó el velocista que corre en los 200 metros planos.



Lo que viene



Sobre su agenda por lo que resta de año, Ogando indicó que su próximo compromiso será la Liga Diamante en Lausanne, Suiza, este 26 de agosto venidero. “Espero en Dios mediante seguir avanzando más en lo que resta de eventos en este año y así llegar en buenas condiciones a los demás compromisos en 2023”, dijo.



Entre las competencias a participar el año entrante están los Juegos Centroamericanos y del Caribe a realizarse en San Salvador, El Salvador, así como los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. También citó tres justas de mucho peso, incluido un Mundial bajo techo.



“Después de ahí a prepararme para lo que sería la gran cita de París 2024 (refiriéndose a los Juegos Olímpicos)”, informó.

Hubo preocupación con su compañero Lidio

En las competencias del relevo 4×400 masculino del Mundial de Atletismo, la República Dominicana no participó debido a una lesión en una de las piernas de Lidio Féliz, situación que generó preocupación en los demás integrantes del seleccionado. “Fue fuerte”, describe Alexander. “Lo mismo sucedió conmigo en los Juegos Olímpicos, pero esa situación se pudo manejar porque había un sustituto. Ahora fue difícil porque Lidio era el hombre que debía salir de primero y eso no se dio. Si se daba así se iba a echar a perder. Fue mejor no exagerar”, manifestó Ogando.