Cinco años después de perder su pierna derecha por la inyección de una sustancia para animales, Miguel Pérez Peguero, de 22 años, abraza la vida con esperanza.



Miguel soñó con lanzar en las Grandes Ligas, pero cuenta que su entrenador le propuso inyectar unas vitaminas y lo que le habría colocado sería una sustancia para animales.



“Todos ocurrió con una inyección que mi mánager me puso. Él me dijo que me tenía que poner una vitamina, complejo B, pero resultó ser una sustancia para animales”, relata el joven, mientras se muestra risueño ante la tragedia.



Los días y meses que siguieron la colocación de la sustancia prohibida fueron un calvario. “Me entraron unos calambres y picazón y estuve dos meses que me enfermaba y me sanaba pero la pierna sufría”.



Fue en la clínica Escaño, del Distrito Nacional, donde el doctor Juan Morales puso empeño en salvar la pierna, pero a la hora de la verdad optó por la precaución de salvar la vida.



“Él hizo todo por salvarme la pierna y entendió mi problema, pero llegó un punto que la mejor decisión era amputarla”, explica el ex prospecto del pitcheo.



En la actualidad Miguel vive con sus padres en su natal Hato Mayor y trabaja junto a su progenitor en un negocio familiar que les sustenta sin problemas mayores. “Aquí trabajamos bien, pero quiero ayudar a los jóvenes y ser entrenador. Aconsejarlos para que no se dejen engañar”.



El caso está en la Justicia, pero mientras tanto el entrenador que Miguel acusa de engañarlo, Daniel Rodríguez, sigue trabajando en los estadios cercanos a Hato Mayor, de donde es oriundo Miguel.



El sueño del béisbol profesional tiene muchas formas de frustrarse, pero Miguel apuesta a asumir la vida de manera positiva.

Un constante dolor de cabeza para MLB

El uso de sustancias prohibidas de los prospectos y profesionales del béisbol dominicano es un constante dolor de cabeza para las autoridades dominicanas y Major League Baseball. Las firmas tempranas por acuerdos de palabra son una razón de peso para que entrenadores y jugadores se vean tentados a mejorar el rendimiento y acelerar el desarrollo por vía ilegal.