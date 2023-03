La falta de recursos ha llevado a que la selección no pueda concentrarse en Jarabacoa como en años anteriores

Desde el 2014, la selección nacional de pesas tenía como base de entrenamiento el Vacacional La Montaña de Jarabacoa, lugar que, en ese período de tiempo, le ha dado muy buenos resultados en competencias de envergadura, tales como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.



Este año, concentrarse lejos del bullicio de la ciudad no será igual, debido a que los recursos económicos para su preparación no fueron otorgados, situación que es motivo de preocupación para su entrenador Héctor Domínguez.



“Nos estamos quedando en la capital entrenando”, dijo Domínguez a elCaribe. “Son pocos los recursos que hay para nosotros tener una buena base de preparación como las que realizábamos en Jarabacoa. Eso dificulta el que el equipo se pueda preparar en las condiciones en que acostumbramos a hacerlo”, agregó.



La República Dominicana será sede del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Halterofilia “Santo Domingo 2023” que se celebrará del 16 al 23 de abril y en el que la selección estará buscando oficializar las 14 plazas obtenidas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador este año.



“Estamos trabajando lo más fuerte posible para que los atletas puedan soportar. Para este tipo de evento siempre nos concentrábamos en Jarabacoa y los resultados en esas competencias están ahí. Son imborrables. No es lo mismo contar con una buena expectativa participativa de la selección completa que con dos o tres de ellos”, indicó Domínguez.



Producto de esa preparación en el Vacacional La Montaña, la selección ha logrado importantes resultados. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014, la selección obtuvo 11 medallas, repartidas en dos de oro y nueve de plata. Luego, en Barranquilla 2018, ganaron 20 preseas (cinco de oro, seis de plata y nueve de bronce).



En los Panamericanos de Toronto 2015 concluyeron con cuatro medallas (una dorada y tres bronceadas) y en Lima 2019 seis metales (una de oro, tres de plata y dos de bronce).



En tanto, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se alzaron con dos metales: plata con Zacarías Bonnat y bronce con Crismery Santana.



“La preparación en los muchachos en la capital tenemos demasiadas dificultades para que un atleta tenga una buena base de entrenamiento. Eso representa un obstáculo para todos ellos y es una pena el que nosotros tengamos, a esta altura de juego, ese tipo de dificultad y la gente sabe que cada vez que tenemos este tipo de preparación en Jarabacoa, el equipo siempre ha ido en forma ascendente”, puntualizó el entrenador.



El veterano entrenador tiene el temor que de continuar con esa situación la selección vuelva a decaer.

“Simplemente, los recursos no han estado fluyendo como se esperaba para la buena preparación de los muchachos y más con una competencia de mucho interés como la que se estará celebrando en el país en las próximas semanas. No podemos contar con recursos para estos campamentos por todo este momento”, manifestó Domínguez.