El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldy Bautista, ponderó el esfuerzo y dedicación de los atletas junto a los entrenadores y dirigentes federados para alcanzar el éxito sin precedentes obtenido en los recién clausurados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.



Bautista también elogió el apoyo ofrecido por el Presidente Luis Abinader, así como por el ministro de Deportes, Francisco Camacho, y el respaldo del programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO). “Ha sido un gran trabajo que atribuimos a los atletas, principalmente, que son los protagonistas de este gran resultado que el país ha tenido en San Salvador, junto al apoyo del Gobierno y el Ministerio de Deportes”, agregó el titular del COD. Dijo que el Comité Olímpico Dominicano solo gestiona la organización de la delegación y que el éxito corresponde a los atletas, los entrenadores y los presidentes de federaciones. “Estamos muy satisfechos por el gran trabajo realizado. Hemos logrado una gran proeza para el deporte dominicano”, insistió el máximo dirigente olímpico.



Al dar crédito al empeño y dedicación de los atletas, entrenadores y dirigentes de las federaciones, Bautista sostuvo que esto permite que el deporte siga creciendo y teniendo resultados que llenan de orgullo a la nación. La República Dominicana tuvo una destacada participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que concluyeron el sábado en El Salvador, donde el país obtuvo un total de 111 medallas y terminó en la quinta posición de la cita regional multideportiva.



Las 111 preseas ganadas por los atletas en El Salvador, que incluyen 25 de oro, 36 de plata y 50 de bronce, superan las 107 que logró el país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en el 2018 en Barranquilla, Colombia, donde sumó 25 preseas doradas, 29 de plata y 53 de bronce.



Creso destaca participación



El programa Creando Sueños Olímpicos calificó de “histórica” la participación de la República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El presidente de Creso, Felipe Vicini, aseguró que este resultado es gracias al esfuerzo y al talento de los atletas que los dan todo por la bandera dominicana, y de sus federaciones que se encargan de poder estructurar los entrenamientos y fogueos necesarios para el éxito de la delegación.



“Queremos reconocer el trabajo que ha venido haciendo el Comité Olímpico Dominicano, así como el Ministerio de Deportes, para apoyar a las diferentes federaciones y sus atletas lo que ha permitido seguir mejorando el desempeño de República Dominicana en las diferentes citas del ciclo olímpico”, expresó.



Vicini afirmó: “Este resultado es histórico porque es el mejor resultado que ha tenido el país en unos juegos entre todas las ediciones en las que han participado todos los países miembros de Centro Caribe Sports” (en 2002 y 2010 República Dominicana tuvo mejor desempeño de medallas, pero en esas ediciones no participó Cuba).

Camacho, complacido con actuación de RD

El ministro de Deportes y Recreación (Miderec), Francisco Camacho, se mostró altamente complacido con la actuación registrada por la delegación dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



“No me sorprende para nada, no esperaba menos, siempre he confiado en nuestros atletas, quienes son prioridad para el gobierno que preside Luis Abinader”, dijo Camacho.



Reiteró que al final de los juegos, como ya ha sido una tradición, los ganadores de medallas recibirán incentivos en metálico por parte del Gobierno.