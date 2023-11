El profesor Nelson Ramírez calificó de “significativo precedente” la entrega de utilería deportiva a los ganadores de las 19 disciplinas correspondientes a los X Juegos Escolares Deportivos Nacionales que se llevan a cabo en Barahona y con subsedes en San Juan de la Maguana, Azua y Bahoruco.



“Ha sido excelente la idea del comité organizador del certamen que es presidido por el director ejecutivo del Inefi, Alberto Rodríguez Mella. De verdad que hay que ponderar esa iniciativa, ya que eso será un ente motivador a los ganadores que continuarán motivados en la práctica de sus diferentes deportes”, resaltó.



“De verdad que estoy maravillado con lo que se está haciendo en estos Juegos Escolares. No sólo el aspecto competitivo es impresionante, sino también algunos detalles como la entrega de utilerías a los ganadores de cada disciplina”, expresó Ramírez al ser cuestionado sobre el novedoso detalle.



El director del Centro de Desarrollo de Voleibol de la Norceca dijo que con esa utilería los atletas vencedores impulsarán el deporte en sus diferentes localidades, logrando así motivar a otros que no lograron clasificar para estos Juegos Escolares. Resaltó que no sólo el deporte escolar será beneficiado, sino también el deporte en sentido general, ya que contribuirá a que las federaciones nacionales congreguen a los mejores exponentes en sus preselecciones.



“Aparte de motivar a los que participan en este tipo de evento, esa utilería también garantiza que luego de terminados estos juegos, ellos puedan continuar sin inconvenientes el proceso de entrenamiento”, sostuvo Ramírez.



Aseguró que “esa inversión va a rendir sus frutos y va a devolver grandes satisfacciones con excelentes resultados en el futuro del deporte dominicano”.



En otro tenor, el miembro de la Fedovoli también calificó de loable la iniciativa de Alberto Rodríguez Mella de entregar de manera constante y permanente utilerías en muchos centros educativos del país.