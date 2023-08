Email it

El primer vicepresidente del COD se refiere a la situación que hoy día vive el movimiento olímpico

José Manuel Ramos afirmó que no participará en procesos que violen los derechos de los dirigentes involucrados y las normas del movimiento olímpico. Ramos, primer vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano, respondió así a las interrogantes sobre las suspensiones que el Comité Olímpico Dominicano y el Ministerio de Deportes ejecutaron sobre cinco federaciones.



“Yo no voy a participar en ningún proceso que no sea correcto. Nosotros verdaderamente queremos que las cosas sean transparentes, hay que rendir cuentas. Los que están (en las federaciones) tienen que rendir cuentas y los que quieren estar tienen que demostrar que tienen la razón”, explicó Ramos al ser entrevistado este jueves en el programa Revista Deportiva de CDN Deportes.



Las federaciones de Pentatlón Moderno, Tiro, Esgrima, Bádminton y Surf enfrentan suspensiones de tres meses por fiscalización financiera, en algunos casos; y de enfrentamientos internos, en otros.



“Entiendo que esos problemas deben ser resuelto por los actores de cada uno de esos deportes. Este es el mejor momento de poner las cartas sobre la mesa y decir: bueno, este es el proceso”, manifestó Ramos, quien también es presidente de la Federación Dominicana de Deportes Ecuestres.



“No creo que en el COD nadie esté buscando algo más que eso, que los actores se pongan de acuerdo y trabajen juntos en el fortalecimiento. La federaciones que están en eso tienen la mejor oportunidad de aprovechar ese plazo de tres meses presentar la documentación y si todo es correcto o es subsanable las cosas deben fluir”, expresó Ramos.



Con respaldo federativo



Ramos es considerado el líder de un bloque de federaciones compacto que incluye junto a ecuestres, a las de vela, ciclismo, arquería, tiro al plato, boliche, entre otras. Este bloque fue vital para que el actual Comité Ejecutivo del COD ganara las elecciones celebradas en diciembre del 2022.



“No se ha hablado de procesos disciplinario, hasta donde yo entiendo es suspensión de las directivas, inclusive los atletas siguen entrenando, mientras Miderec y el COD, a través de una comisión creada, están apoyando esos deportes”.



Ramos recordó que el movimiento olímpico tiene que enfocarse en sus atletas por el compromiso de los Juegos Panamericanos, a celebrarse en Santiago de Chile del 20 de octubre al 5 de noviembre.



El veterano dirigente resaltó el valor del Estado como proveedor de la mayoría de los recursos que se destinan al deporte competitivo.