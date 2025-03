Soranyi Rodríguez y Jilberto Santana repitieron como campeones da la carrera Carrefour 10K, corrida ayer con más de tres mil competidores.



Fue la edición número 11 de la carrera Carrefour 10K y tuvo una masiva participación en un recorrido certificado que partió desde la Plaza Downtown Center hasta el kilómetro 5 del Parque Mirador Sur.



Rodríguez ganó la categoría overall femenina con tiempo de 35:44 minutos. Fue escoltada por Anayelis Ramírez (37:11) y Nailea López (38:44).



En overall masculino, Santana paró el cronómetro en 30.13 minutos. José Ramón Gratero fue segundo con 31:28 y Wide Mayer completó el podio con 31:58.



La justa organizada por Carrefour Dominicana, con la logística de Santo Domingo Corre, reafirmó su compromiso social destinando los fondos recaudados a las fundaciones Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI) y la Fundación Oír para Vivir.



Cada una de estas fundaciones recibieron un cheque por un millón 300 mil pesos para continuar sus labores.



Esta carrera se ha convertido en una de las más populares entre los amantes del running en el país y la masiva inscripción en las diferentes categorías así lo demuestra.



Los corredores que comandaron la categoría overall masculino y femenino, recibieron premios de RD$15,000, RD$10,000 y RD$7,000 para los tres primeros lugares. También se entregaron premios en diferentes categorías por edad y en la modalidad de silla de ruedas, con montos de hasta RD$3,000. Todos los participantes recibieron una medalla al completar el recorrido.



El evento contó con el respaldo de Digesett y un equipo de monitores de emergencia a lo largo del trayecto. También hubo seis ambulancias equipadas y una unidad móvil acompañando al último corredor, garantizando asistencia inmediata en caso necesario.