Los jinetes José Francis Rojas y Geison Hernández ganaron ayer dos carreras cada uno en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el pool de 6 pagó RD$7,472.00 por partes.



Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$328.00. El pool de 5 pagó RD$6,440.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,465,152.00.



Rojas llevó a la victoria a sus monturas en las carreras primera (Compressor) y cuarta (Sky’s The Limit). Hernández lo hizo en las carreras segunda (Skyward Princess) y quinta (Lee Alejandro). En la primera carrera, se impuso Compressor (2), del Establo Marifé. En la segunda, ganó Skyward Princess (5), del Establo San Lázaro.



En la tercera carrera, dominó Puro Talento (4), del Establo Fab Five. En la cuarta, triunfó Sky’s The Limit (1), del Establo Marifé. En la quinta, la victoria fue para el debutante Lee Alejandro (5), del Establo San Lázaro. En la sexta carrera, el primero en llegar a la meta fue Demoniun (4), del Establo Lígalo.