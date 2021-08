Marileidy partió a Suiza sin miedo y confiada en brillar en la Liga Diamante

Marileidy Paulino irrumpió en el gran escenario de los Juegos Olímpicos de una forma que nadie se imaginaba. La dominicana dio un primer paso de este 2021 en Bayaguana con un tiempo de 50.31 y el resto fue una mejoría constante hasta conquistar la plata en la cita de Tokio.

Su próximo compromiso será mañana en los 400 metros planos de la Liga Diamante, competencia en la que espera sumar más logros con su estilo peculiar. “Siempre doy una sorpresa”, dio Paulino a elCaribe en días recientes momentos antes de comenzar una jornada de entrenamiento matinal en la pista del Estadio Olímpico Félix Sánchez bajo la supervisión del entrenador cubano Yaseen Pérez.

“Siempre doy una sorpresa, algo nuevo siempre doy”, añadió la joven de 24 años de edad y nativa de Don Gregorio, Nizao, Peravia. “Estamos preparados física y mentalmente para dar lo mejor en una competencia donde sé que habrá otro nivel”, añadió.

Paulino respeta a su competencia, pero jamás al punto de sentir miedo. “Siempre he estado segura, no me importa que esté la mejor del mundo, la que hizo 47 (Marita Koch en 1985), que ese es el récord porque yo no tengo miedo. Yo digo que ellas es que tienen que tenerme miedo a mí porque ellas no me conocen, no saben qué es lo que yo llevo, pero yo sí sé de ellas porque veo vídeos, pero ellas no saben quién soy yo”, expresó la estudiante de educación física que practicaba balonmano y luego dio el salto al atletismo, una disciplina que en primera instancia no le gustaba para nada.

Marileidy se mantuvo en el territorio de los 50 segundos en sus primeros compromisos del año hasta que en Huelva, España, mejoró a 40.99. Luego en Castellón, igual en España, facturó 50.13 y en la primera ronda de Tokio registró 50.06, dominando sin problemas esa carrera preliminar.

En la semifinal dio un salto de calidad al cronometrar 49.38 segundos y obtuvo la plata con 49.20, superada solamente por Shaunae Miller-Uibo, de Bahamas, y sus 48.36.

“Vamos a seguir mejorando, Dios mediante. No me desespero. Yo puedo llegar a los 48. Esto es paso a paso, trabajando fuerte y de la mano del Señor, que al final tiene la última palabra”, dijo Paulino en su acostumbrado tono calmado, que denota una seguridad del tamaño del mismo Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.