Tejada hace la travesía de la Bahía de Samaná

SAMANÁ. El nombre de Miguel Tejada quedó inscrito en el libro de grandes nadadores dominicanos que han logrado realizar la travesía de la Bahía de Samaná.



Esa hazaña quedó registrada el pasado sábado al salir desde las costas de Sabana de la Mar hasta el malecón de Samaná, recorrido completado en cinco horas y 43 minutos.

“¡Misión cumplida!”, fueron las primeras palabras de Tejada a su llegada a las 12:23 del día a Samaná, donde fue recibido por muchas personas que desde temprano esperaban su arribo. Tejada partió a las 6:40 de la mañana desde Sabana de la Mar junto a su equipo.

“Gracias le doy a Dios por haber logrado este objetivo en memoria de mi abuelo (Pedro Hermón) fallecido por diabetes y que fue muy influyente en mi vida. Fue un trayecto difícil, pero lo importante es que pudimos llegar hasta Samaná que era nuestra misión principal”, señaló Tejada, quien se une a un grupo de nadadores con este logro, entre ellos Radhamés Tavarez, Roberto Gómez, Radhamés Plácido, Antonio García, Claudio Caamaño, Nelson Rivera, Marcos Díaz y Miguel Portes en el año 2017.

La distancia Sabana de la Mar y Samaná es de 17 kilómetros, pero debido a situaciones que Miguel enfrentó se extendió a 22. “Confronté muchas situaciones, entre estas nadar contra la corriente. Cuando respiraba profundo, la corriente en muchas ocasiones no me dejaba avanzar. También fui picado por medusas y tuve calambres, pero esto no me impidió continuar”, dijo.