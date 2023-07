Email it

Marileidy, Cofil y Lidio avanzan en la competencia de los 400 metros planos; Reinas del Caribe muestran superioridad sobre Costa Rica

El Salvador.- El tenis de campo dominicano volvió a reinar en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esta vez sucedió en San Salvador luego obtener dos medallas de oro y una de plata.



Con este resultado, República Dominicana llega a cinco certámenes regionales de manera consecutiva obteniendo la cimera posición de estos Juegos.



En sencillos, Nick Hardt conquistó la medalla de oro ante su compatriota Roberto Cid en las finales de esta disciplina que se disputaron en las instalaciones del Complejo Deportivo Merliot de esta capital salvadoreña.



“Es para mí un orgullo formar parte de estos cinco campeonatos de tenis de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe y más ante una persona a quien considero un hermano mayor”, expresó Hardt tras la ceremonia de premiación.



Es la quinta edición consecutiva en que el oro del tenis masculino se queda en manos de un dominicano. Johnson García ganó en Cartagena 2006; Víctor Estrella lo hizo en Mayagüez 2010, y repitió en Veracruz 2014, con José Hernández como finalista, y en Barranquilla venció al propio Cid en la final

Fue una disputada final entre ambos tenistas dominicanos. Hardt se llevó el primer set, mientras que Cid respondió con el segundo.



En el tie brake, Nick sacó la mejor parte al final, cuando con una ventaja de 7-6, continuó con su mejor ritmo hasta definir el triunfo con un 10-7.



En mixtos, la pareja conformada por Peter Bertrán y Kelly Williford derrotaron 7(7) 6(5), 7-5 a la dupla colombiana integrada por Cristian Rodríguez y María Pérez.



Marileidy, Cofil y Lidio avanzan



Las velocistas dominicanas Marileidy Paulino y Fiordaliza Cofil, en femenino, y Lidio Andrés Féliz, en masculino avanzaron a las finales de los 400 metros planos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en esta ciudad.



Paulino cruzó la meta de primera sin ningún tipo de problemas de la semifinal 2 al registrar un tiempo de 51:25 segundos, seguida de Gabriella Scott, de Puerto Rico, con un tiempo de 51:44, y Evelis Aguilar, de Colombia, (51:76), completando así el cuadro de las tres clasificadas de esa semifinal.



La final se estará corriendo mañana, a las 7:30 de la noche (9:30 pm de República Dominicana).



En tanto, en la semifinal uno, Cofil cruzó la meta en tercer lugar al compilar un tiempo de 51:47 segundos. La primera posición correspondió para la mexicana Paola Morán, con crono de 51:36 segundos, mientras que la cubana Roxana Gómez llegó segunda con 51:36 segundos.



En los 400 metros planos masculino, Lidio Féliz hizo un tiempo de 46:13 segundos para ocupar el segundo puesto de esta prueba que se realizó en la pista de atletismo del Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González. El primer lugar correspondió para Michael Joseph (45:90), de Santa Lucía.La final está programada para efectuarse este jueves a las 7:20 de la noche (9:20 p.m. de RD).



Bronce para Juander



El salvadoreño Pablo Ibáñez se consagró en casa y ganó la medalla de oro de los 400 metros vallas en una prueba de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que estuvo marcada por la lluvia en el Estadio Nacional Jorge ‘Magico’ González de San Salvador.



El corredor local detuvo el reloj en 49.39 segundos y venció así, en una final muy cerrada, al mexicano Guillermo Campos (49.55) y al dominicano Juander Santos (49.61).



Softbol femenino sin medalla



El softbol femenino de República Dominicana terminó su carrera por medalla al ser superado este martes por Puerto Rico once carreras por dos, para finalizar con 1-2 la ronda clasificatoria de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador 2023.



El conjunto dominicano tendrá que seguir jugando con los no clasificados, por los puestos del cinco al ocho con los rezagados del Grupo B: Curazao y Centro Caribe Sports (Guatemala), más el Salvador del A.



Patinaje



En la prueba contrarreloj 200 metros femeninos, Jaileidy Salvador arribó en el noveno lugar en la clasificatoria con una puntuación de 0.22.563, quedando fuera de la final.



En masculino, en la misma especialidad, David Méndez superó el corte de la clasificatoria con un sexto lugar tras obtener un resultado de 0.18.619. En la final, Méndez quedó en el séptimo puesto con una puntuación de 0.18.461.



Clavado



Frandiel Gómez y Piera Rufina ocuparon la sexta posición en la final de trampolín mixto plataforma sincronizada celebrada este martes en el Complejo Deportivo El Polvorín. La pareja dominicana recibió una puntuación de 31.20.



Esgrima



La tropa selección de la modalidad espada individual femenina se quedó en la instancia de los octavos de final, mientras que los atletas en sable individual masculino no llegaron a la ronda de los 16.



México por oro en hockey masculino



El seleccionado de México derrotó a Cuba, campeón defensor del hockey sobre césped masculino, y disputará la medalla de oro, en el certamen que se efectúa en el Parque del Este de Santo Domingo, subsede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.



República Dominicana superó este martes 4-0 a El Salvador y ahora tendrá la oportunidad de jugar por el quinto lugar del torneo que se disputa en el Parque del Este. Ramón Domínguez, José López, Jeffrey Monción y Alexander Medina se encargaron de marcar los goles por los dominicanos.

Sexteto femenino dominicano barre a Costa Rica en debut del voleibol de Juegos Centroamericanos

El Salvador. El sexteto femenino comenzó con éxito la defensa de su título al barrer en tres sets corridos a la representación de Costa Rica en el inicio del torneo de voleibol femenino que se celebra en el Palacio de los Deportes Carlos El Famoso como parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de aquí. “Las Reinas del Caribe” no confrontaron dificultad para llevarse el triunfo con parciales 25-7, 25-10 y 25-17. El partido tuvo una duración de 51 minutos. El sexteto quisqueyano sacó mayor ventaja de su altura, tras dominar los bloqueos 14-5, así como en el ataque, al convertir 39 de 73, ante 18 de 88 de las costarricenses.



Las Reinas del Caribe tuvieron un 42 por ciento (39 de 73) en ataque, contra un 27 por ciento de las ticas (18 de 88).



La estelar Gaila González, con 12 puntos, encabezó el ataque del equipo dominicano, que también contó con el aporte de Yonkaira Peña, con 9; Jineiry Martínez tuvo 8, y Vielka Peralta terminó con 7 unidades.

Por Costa Rica, Tatiana Sayles convirtió 8 puntos, seguida por Tamara Espinoza, con 7, y Lakysha Thompson, con 4.



Las quisqueyanas (1-0) jugarán este miércoles ante el sexteto de México, en partido programado para las 5:00 de la tarde (7:00 PM hora RD).