Tras haber disputado la final de Wimbledon, el próximo paso en el calendario de Novak Djokovic estaba puesto en el Masters 1000 de Toronto.



Sin embargo, el serbio sorprendió a todos al anunciar, mediante un comunicado, que no va a estar presente en el certamen canadiense. “Siempre he disfrutado de mis estadías en Canadá, pero después de hablar con mi equipo, creemos que es la decisión correcta. Me gustaría agradecer a Karl Hale, director del torneo, por comprender esta decisión.



Realmente espero tener otras oportunidades de jugar en Canadá y en Toronto, frente a grandes espectadores” comentó el serbio en una misiva publicada por los canales oficiales del torneo norteamericano. De esta manera, el cuatro veces ganador del Masters 1000 canadiense se ausentará una semana más del circuito y se espera que participe en el Masters 1000 de Cincinnati.



De no ser así, su aparición sería recién en el US Open a finales de agosto. Los dos beneficiados por la baja de Djokovic de Toronto son Carlos Alcaraz y Christopher Eubanks.