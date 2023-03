Pese a que ya se sabía, ahora está confirmado oficialmente: Novak Djokovic no estará presente en el Masters 1000 de Miami, segundo certamen de la categoría de la actual temporada.



El serbio no competirá por la misma razón por la que no lo hizo en Indian Wells: no cuenta con la vacuna contra el Covid-19, lo que le impide el ingreso a los Estados Unidos.



Pese a estas dos ausencias, Nole sí podrá participar del US Open 2023, último Grand Slam del año, ya que a partir de mayo se habilitará la entrada al país para extranjeros que no cuentan con las dosis contra el virus.



La baja de Djokovic significa mucho para Miami, no solamente por la figura que representa en este deporte sino por lo que significa en el certamen. Es, junto con Andre Agassi, el máximo ganador de la historia, con seis títulos (2007, 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016).