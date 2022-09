Herrera tiene como meta escalar las siete cumbres de cada continente. Ha logrado plantar la bandera en cuatro de ellas

En 2020, Thais Herrera se embarcó en un proyecto de envergadura, una meta alcanzada por 200 alpinistas en el mundo: escalar las siete cumbres más altas de cada continente. Pero no conforme a eso, Herrera también le ha agregado un poco más de riesgo a su propósito, ya que pretende escalar las montañas más elevadas del Polo Norte y Polo Sur.



La semana pasada, cumplió la cuarta escalada sin ningún tipo de dificultad. Subió la montaña del Kilimanjaro, en Tanzania, considerada la más alta de África. Ahora, el próximo reto es llegar a la cima del Macizo Vinson, la más alta de la Antártida.



“Estos son retos muy difíciles para cualquier ser humano”, expresó Herrera en visita a elCaribe. “Lo que estamos buscando es llevar nuestra bandera dominicana a cada una de estas cumbres y por primera vez a los dos Polos a través del reto aventurero Explorer Grand Slam, que es una especie de reto para aventureros en alcanzar cada uno de estos retos. Alcanzar la cima de las siete cumbres es considerado uno de los mayores desafíos en el montañismo”, agregó.



El Kilimanjaro es un volcán dormido ubicado al noreste de Tanzania con una elevación de 5,893 metros sobre el nivel del mar. Es la montaña más alta de África y el cerro independiente más elevado del mundo. No es una montaña técnica; sin embargo, la altura siempre es un reto para los caribeños.



Reveló que el día para arribar a esa cumbre inició cerca de la una de la madrugada, hora que es típica para los montañistas. El mayor reto para los tres miembros de la expedición fue la altura, presentando todos síntomas menores de dolor de cabeza, náuseas y debilidad, que manejados adecuadamente no fueron excusa para continuar el recorrido a la cima.



La primera escalada que Thais tuvo fue en 2020 en Aconcagua, Argentina, considerada la cumbre más alta de América del Sur. Luego, en 2021 fue a Elbrus, Rusia. En 2022 llegó a la cima de Denali, Alaska, convirtiéndose en la primera mujer dominicana en colocar la bandera tricolor en cada una de esas cumbres.



En buena compañía



En cada excursión, Thais Herrera no anda sola. Está acompañada de su hijo Yamil Aristy y del escalador Luis Emilio Cabral.



“Durante los recorridos he podido observar y comentar con mi hijo, el impacto de cambio climático en temas tan críticos como deshielo de glaciares, que las personas en nuestro país vemos muy lejanos. Sin embargo, somos de los países con mayores riesgos ante dicho fenómeno”, señaló Herrera, quien además de ser madre, es emprendedora, conferencista, ingeniera Industrial con maestría en alta dirección y finanzas. Por igual es propietaria y facilitadora principal de la Asertiva RD, una empresa especializada en outdoor training (conjunto de actividades que se realizan al aire libre y que son guiadas por un coach) y team buildings (conjunto de dinámicas y actividades de integración en una empresa). Es además docente en Barna Management School.



En su hoja de vida como alpinista, Thais ha escalado en México, Ecuador y Bolivia, así como el Pico Duarte en varias ocasiones. “Soy una soñadora, una apasionada por la naturaleza, por hacer las cosas correctas.

Buscando perseguir esos sueños y demostrar que todo dominicano, en especial mujer, somos capaces de lograr cualquier cosa que nos planteemos sin ponemos el empeño, el esfuerzo y el trabajo necesario para alcanzarlo”, puntualizó la atleta.



Preparación



Correr, montar bicicleta, nadar y comer bien saludable son parte del entrenamiento al que Herrera se somete al momento de proponerse un reto de este tipo.



“No es bueno subir una montaña con sobre peso. Todo lo que uno lleva en peso, también lo va subiendo a la montaña. Me enfoco mucho en la parte cardiovascular. Entreno como si fuera a participar en un triatlón. En esto no se puede quedar la parte mental, uno de los componentes más difíciles de entrenar, sin embargo más necesario. Mantenerse saludable todo el año también es fundamental. En mi caso soy vegetariana y consumo muchas proteínas, pero sobre todo tener una buena planificación alimentaria”, manifestó.