Primer bate de Yankees para el Opening Day 2025 puede ser de RD

La organización de los Yankees en Nueva York debe resolver temas puntuales de cara a la próxima temporada de las Grandes Ligas. Uno de los más importantes es la incertidumbre que existe por ver quién va a asumir el rol de primer bateador en la alineación ofensiva.

Hay que tomar en consideración que en la parte final de la temporada este rol estuvo ocupado por el nuevo segunda base de los Tigres de Detroit, Gleyber Torres. Ante esta situación, el dirigente Aaron Boone tiene la disponibilidad de tomar una decisión con respecto a quién será el pelotero en este primer turno al bate en el Opening Day.

En el roster activo que tienen en estos momentos los “Bombarderos”, hay tres firmes candidatos que pueden cumplir con las características que busca el cuerpo técnico. Los protagonistas de esta noticia son Anthony Volpe, Jazz Chisholm Jr., y el dominicano Jasson Domínguez, respectivamente.

In his first big league at-bat, on his first big league swing, Jasson Domínguez sent the ball into orbit!



