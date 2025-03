Puello Herrera: “El estadio Quisqueya no es para remodelar, hay que demolerlo”

El estadio Quisqueya Juan Marichal, hogar de los equipos Tigres del Licey y Leones del Escogido, ha quedado obsoleto y su futuro es incierto. Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de Béisbol del Caribe, ha sido enfático en la necesidad de sustituir la histórica estructura por un estadio moderno y funcional.

En una entrevista concedida a un diario de circulación nacional, Puello Herrera señaló que la situación del Quisqueya no se resuelve con remodelaciones. “Me he cansado de hablar que hay que arreglar el estadio, pero no me hacen caso. La realidad es que este estadio hay que demolerlo y construir uno nuevo”, afirmó.

Un estadio desfasado para los estándares actuales

Según Puello Herrera, el estadio ha quedado rezagado en comparación con otros recintos deportivos de la región y representa un obstáculo para atraer eventos internacionales de gran magnitud, como partidos de Grandes Ligas o el Clásico Mundial de Béisbol. “Cada vez que se hacen mejoras, no satisfacen los estándares necesarios para la calidad del espectáculo que queremos ofrecer”, explicó.

El ejecutivo sugiere que cualquier iniciativa para la construcción de un nuevo estadio debe considerar la inversión que por años han realizado los equipos que juegan en el Quisqueya. “Es fundamental que se reconozcan los aportes de Licey y Escogido. No se trata solo de levantar una mega obra, sino de edificar un parque funcional que responda a las necesidades del béisbol moderno”, sostuvo.

Puello Herrera ha mencionado que una de las ubicaciones más idóneas para la construcción de un nuevo estadio podría ser el área de la Feria Ganadera, con el Mar Caribe de fondo. No obstante, reconoce que este lugar no se considera por los actuales promotores del proyecto.

Ejemplo de modernización en la región

El caso del estadio Hiram Bithorn en Puerto Rico es una referencia clara de lo que implica actualizar una instalación deportiva de este tipo.

Construido en 1962, solo siete años después del Quisqueya, el Hiram Bithorn esta modernizado para alcanzar una capacidad de 25,000 espectadores y cumplir con los requisitos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. La inversión en este proyecto supera los 35 millones de dólares.