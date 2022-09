Pujols alcanzó a Babe Ruth y Hank Aaron con su nuevo récord

En el cierre de su serie de dos partidos ante Milwaukee Brewers, todos los fanáticos de St. Louis Cardinals y de la Major League Baseball (MLB) esperaban que el dominicano Albert Pujols consiguiera un nuevo cuadrangular para acercarse a los 700 antes del cierre de la temporada 2022.

Sin embargo, eso no ocurrió en el Busch Stadium. Mas el primera base y bateador designado fue fundamental para que su equipo se llevara la victoria por 4-1 y se mantenga como líder de la División Central en Liga Nacional.

