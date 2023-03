Resultados de la jornada del 10 de marzo en el Clásico Mundial de Beisbol

Email it

Resumen de la jornada del 10 de marzo en el Clásico Mundial de Béisbol

China Taipei reacciona y remonta para ganarle a Italia este 10 de marzo.

Japón destroza a batazos a Corea para conseguir su segunda victoria.

Cuba consigue su primera victoria aplastando a los representantes de Panamá.

República Checa le gana a China con cuadrangular de tres carreras en el Tokyo Dome.

Italia 7, China Taipei 11

China Taipéi remontó para lograr su primera victoria en el Clásico Mundial 2023 tras derrotar a Italia 13 carreras por 7 en el Taichung Intercontinental Baseball Stadium.

Taipéi abrió el partido con un cuadrangular de Tzu-Wei Lin, pero la novena italiana empató en la segunda entrada gracias a un toque de bola de Nicky Lopez. Luego gracias a un triple de Ben DeLuzio se fueron arriba 2-1.

Pero en la parte baja de la segunda entrada Tsung-Che Cheng empató el juego con sencillo al derecho. Luego en la tercera entrada Chieh-Hsien Chen y Po-Jung Wang pegaron hits remolcadores para poner el duelo 4-2.

En la cuarta entrada Italia le daría vuelta a la pizarra gracias a los imparables remolcadores de Nicky López, Miles Mastrobuoni y un doble de Sal Frelick para poner el marcador 6-5 a su favor. En la quinta Nicky López volvió a pegar un hit para empujar una más para Italia.

Así llegó la remontada de Taipei con Yu Chang que pegó cuadrangular para empatar el partido a siete carreras y luego el desempate con hit de Kuo-Chen Fan.

All the emotion from Yu Chang. 😤 #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/7zkPHxwzAK — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 10, 2023

La estocada llegó en el octavo con un home run de tres carreras de Kungkuan Giljegiljaw para liquidar a Italia y llevarse el triunfo.

Japón 13, Corea del Sur 4

Japón apaleó a Corea del Sur con marcador de 13 carreras por 4 en juego que se celebró en el Tokyo Dome de la capital nipona en la continuación del grupo B del Clásico Mundial, colocándose a las puertas de la clasificación a los cuartos de final de este certamen.

La nación anfitriona se apoyó en una gran ofensiva y de un picheo relevo que supo controlar a los rivales luego de la salida del box del abridor y posterior ganador, Yu Darvish.

La novena nipona comenzó abajo en el marcador, cuando Corea del Sur anotó tres carreras en el tercer inning, pero de inmediato comenzó su ataque con un rally de 4 en ese inning.

Los nipones fabricaron dos más en la quinta entrada y pisaron el plato en cinco ocasiones en el sexto capítulo, mientras que los derrotados marcaron una en la parte alta de la sexta.

Ganó el estelar lanzador de Grandes Ligas, Yu Darvish y perdió, Kwan Hyun King, abridor por coreanos.

En la ofensiva de los ganadores sus mejores fueron: Lars Nootbaaar al irse de 4-2 con dos anotadas y una remolcada, Kensuke Konduh quien ligó de 3-2 con tres anotadas e igual números de fletadas, Shohei Ohtani al chocar de 3-2 con dos anotadas y una producida, así como el aporte de Masataka Yoshida quien disparó de 3-3 con 5 empujadas.

Cuba 13, Panamá 4

Los representantes de Cuba consiguen su primera victoria tras perder con Holanda y Italia, derrotando a Panamá con marcador de 13 carreras por 4 en Taichung Intercontinental Baseball Stadium de Taiwán, China.

La selección cubana carburó temprano e inauguró la pizarra electrónica en el mismo primer inning, tras hit en toque de bola de Roel Santos y doble de Alfredo Despaigne, quien arribó a 17 impulsadas para colocarse en el cuarto lugar histórico entre los máximos impulsadores en el certamen.

Minutos después, los cubanos volvieron a hacer acto de presencia en el marcador, gracias a sendos tubeyes de Yadir Drake y Yadil Mujica, el segundo por el jardín izquierdo y tan milimétrico que necesitó pasar el escrutinio de los árbitros en la sala de «replay».

Cuando la situación parecía controlada, los canaleros protagonizaron una rebelión en la segunda entrada, gracias a hit de Luis Castillo y jonrón de Rubén Tejada sobre slider a 86 millas por hora del abridor rival Ronald Bolaños (1.1, 4C, 3CL, 4H, 2BB).

La conexión descontroló el actuar de Bolaños, y aceptó incogible de Erasmo Caballero, regaló boleto a José Caballero y sufrió cohetes de Jhadiel Santamaría y el impulsor de dos carreras de Allen Córdoba.

El contexto obligó al alto mando de la isla a extraer del box al lanzallamas derecho y confiar en las aptitudes del también diestro Carlos Juan Viera (1.2, 0C, 3H, 1K, 0BB), quien, ese instante, sofocó el incendio al dominar a Jonathan Arauz y Christian Bethancourt.

Tras amenazas sin resultados del plantel de Johnson, el representante del istmo volvió a la carga en el cuarto episodio: doble y sencillo de la zona baja del line-up decretó la sustitución de Viera y propició el relevo positivo de Miguel Romero, capaz de dominar -otra vez- sucesivamente a Araúz y Bethancourt.

El ganador Romero (1-0, 3.0, 0C, 0H, 4K) devino luz para Johnson, Cuba y sus millones aficionados, pues frenó en seco a los centroamericanos y otorgó confianza a una ofensiva que produjo cuatro y cinco anotaciones en las entradas seis y siete, en ese orden.

En el festival de batazos, las ovaciones más estruendosas fueron para Roel Santos, Yoan Moncada, Luis Robert Jr., Alfredo Despaigne, Erisbel Arruebarena, Yadil Mujica y Yadir Drake, autores de un partido multihits.

En cuanto a la marca establecida, el elenco cubano superó ampliamente los 17 imparables disparados a México, el 12 de marzo de 2009. La mayor cifra está en poder de Australia (22)

Así, el invicto equipo de Países Bajos (2-0) sigue al frente de la clasificación de la llave A, por delante de Italia (1-0), Cuba (1-2), Panamá (1-2) y Taipéi de China (0-1), en ese orden.

China 5, República Checa 8

Czech Republic earns its first #WorldBaseballClassic win in dramatic fashion! pic.twitter.com/4Vjz9VKaYM — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 10, 2023

República Checa da la sorpresa y consigue su primera victoria contra los representantes de China con marcador de 8 carreras por 5 en el Tokyo Dome.

En un choque de alternativas, la escuadra checa se apuntó su primera victoria en la historia de estos eventos, en el que vino de atrás al fabricar un rally de cuatro rayitas en el 9no inning, cuando estaban abajo 5 por 4 ante los chinos.

Los checos arrancaron dominando el marcador gracias a dos carreras en el propio primer inning y una más en la tercera entrada, en ese momento dejaron el score a su favor 3 por 0.

China despertó con una el quinto, los checos hicieron otra en la sexta y luego China empató las acciones un racimo de 4 en la séptima, voltearon el score y pasaban a dominar el pizarrón 5 a 4. Pero todo cambió en el 9no cuando los europeos emboscaron al relevo chino y les marcaron otro rally de 4, apoyados en jonrón que produjo tres de esas anotaciones que despachó Martin Muzik.

A MASSIVE go-ahead 3-run blast in the 9th inning for Team Czech Republic! 🇨🇿#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/pCalHZngBT — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 10, 2023

Marik Minarik ganó en un excelso relevo, quien laboró por espacio de 2.2 entradas con 3 ponches.

En el ataque de los checos sus mejores fueron: Eric Sogard al dar de 5-2 con anotada, Matej Mersik quien se fue de 3-2 con dos anotadas e impulsada, el citado Muzik al chocar de 3-1 con anotada, jonrón y 4 producidas, así como el aporte de Filip Smola al ligar de 5-2 con dos remolcadas.