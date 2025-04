El Sebelén Bowling Center, fue seleccionado como sede del primer torneo internacional Gratitude International Youth Open, que reunirá a más de 60 atletas de seis países del área Panamaericana y que es avalado por la PBA Jr.



El certamen internacional contará con la participación de jugadores de México, Estados Unidos, Puerto Rico, Guatemala, Perú y República Dominicana.



Esta justa no solo será una oportunidad para que los atletas demuestren su destreza y habilidades, sino también una plataforma para impulsar el turismo y la promoción de la República Dominicana como destino para eventos deportivos de clase mundial.



Los jugadores estarán compitiendo en las categorías de sub 18 y sub 21 en ambas ramas, tanto en la modalidad de sencillos, como dobles, desde las 12 del mediodía y hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes y la gran final iniciara el sábado a las 9 de la mañana.