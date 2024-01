Seis equipos muestran interés en el dominicano Domingo Germán

El ex lanzador de los Yankees de New York, Domingo Germán, atrae el interés de seis equipos de Grandes Ligas. Entre ellas, los Blue Jays de Toronto y Orioles de Baltimore, ambas organizaciones de la misma división para la que ha lanzado durante toda su carrera.

Domingo Germán, el primer dominicano en lanzar un juego perfecto en las Grandes Ligas, sufrió varias decaídas tanto de rendimiento. Asimismo, tropezones fuera del terreno como violencia doméstica y una adición al alcohol que superó el año pasado. Pero antes tuvo que ausentarse gran parte de la temporada debido a que llegó en condiciones inapropiadas al Yankee Stadium.

El derecho de 31 años ya recibió dos ofertas y se espera que reciba un acuerdo de grandes ligas, no uno de Ligas Menores como se esperaba. Por lo menos eso es lo que informa Mark W. Sanchez del New York Post.

The #BlueJays and #Orioles are among the teams who have expressed interest in free-agent RHP Domingo German, per @MarkWSanchez pic.twitter.com/ahh199lVhy