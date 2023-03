Shaquille O'Neal bromea mientras revela la verdadera causa de su hospitalización

Shaquille O’Neal bromeó diciendo que se sometió a un «levantamiento de glúteos brasileño» (BBL, por sus siglas en inglés) después de su reemplazo de cadera.

La leyenda del baloncesto causó confusión y preocupación cuando compartió una foto de sí mismo en el hospital. Pero dio una alegre actualización sobre su condición y el procedimiento al que se sometió.

«A todas las personas que están preocupadas. Primero permítanme comenzar diciendo gracias» escribió Shaquille en Instagram. «Y, por último, estoy bien. Solo tuve que hacerme un trabajo de BBL, también conocido como #hipreplacement. Pero sí, estoy bien, no hay necesidad de preocuparse».

Bromeó sobre el levantamiento de glúteos brasileño con un clip descarado de su propio trasero en un par de pantalones cortos, editado para aparecer y salir.

Mientras tanto, a fines del año pasado, el ex jugador de la NBA reveló que había perdido gran cantidad de peso.

En diciembre, explicó: «Un amigo mío me llamó y me dijo: ‘Estás gordo’, me dio el nombre de este tipo y me hizo algunos análisis de sangre.

“Él estaba diciendo, ‘Puedes hacer esto, no puedes hacer aquello – [come] más vegetales, [tu] hierro está bajo’.

“Una vez que comencé a cambiar ciertas cosas, se redujo. Se trata de comer bien”.

Shaquille, padre de seis hijos, agregó que no era un «comedor de ensaladas», pero ahora toma suplementos, bebe batidos saludables y evita las bebidas gaseosas.

Bromeó sobre sus esperanzas para el futuro: “Creo que podría conseguir el look de Marky Wahlberg. Quiero ser conocido como Black Mark Wahlberg”.

El exatleta admitió en noviembre de 2021 que no había visto sus abdominales desde sus días como jugador profesional de baloncesto.

Agregó que su motivación para volver al gimnasio provino de «comenzar a verse viejo», con uno de sus cambios de dieta más importantes al dejar de comer Oreos y pasteles a altas horas de la noche.