Silverio, Durán, Rodríguez y Vila más destacados en XV Premio Infantil y Juvenil Rafael -Panchón- Tejada

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santiago, RD.- Los atletas, Dixsany Silverio (Tenis de Mesa), Gerald Durán (Karate), Scarlet Rodríguez (Karate) y Ramón Vila Mena (Tenis de Mesa), fueron los atletas más destacados del año 2023 premiados la noche del martes 21 de mayo en la XV Gran Gala Anual Premiación Infantil y Juvenil, Rafael -Panchón- Tejada, realizada por la Unión Deportiva de Santiago (UDESA) Inc. en el auditorio Manuel Arsenio Ureña, de la Universidad tecnológica de Santiago (UTESA).

La mejor atleta infantil femenina, tenimesista Silverio, fue campeona del Caribe, Santo Domingo 2023, del Hope del Caribe, del Hope Dominicana, del Torneo Regional Maximo Morel, del Torneo Sambil y del Regional ASATEME, mientras que, Durán, karateca infantil masculino, ganó oro en el campeonato Centroamericano y del Caribe de karate, 1 oro, 2 plata y 1 bronce, en el Caribeño, oro en el nacional de las copas regionales, así como en el Gran Champión de Gurabo, en el Regional de Talento, en la copa Norte, en los nacionales de San Francisco de Macorís y el Cívico Militar en Santo Domingo.

En juvenil, femenino, Rodríguez, de karate, oro en el Centroamericano y del Caribe 2023 en México, oro en el Campeonato Nacional 2023, 2 oro en el Regional 2023, 2 oro en el Open Sakamoto 2023, oro en el Tope Nacional Jr 2023, bronce en el Campeonato del Caribe 2023 y participación en el Panamericano Jr Chile 2023, al tiempo que, Vila Mena, tenis de mesa, juvenil masculino, fue campeón del caribe en el equipo juvenil, sub campeón en dobles Mixtos del caribe juvenil, campeón del Caribe en dobles masculinos juvenil, sub campeón en equipos en los Juegos Centroamericanos Juveniles, sub campeón en dobles masculinos en los Juegos Centroamericanos Juveniles, campeón de la Liga de Equipos en Francia Nacional 3 y campeón de la Liga Universitaria Pucmm.

De igual manera, fueron galardonados, el entrenador del año, Santiago Paulino Santelises, de la disciplina de softbol, quien fue mánager campeón en el torneo nacional molinete en San Juan de la Maguana, entrenador de pitcheo molinete U23 de la selección de Santiago, entrenador, mentor y preparador de los atletas firmados U23 para los Juegos del Círculo Deportivo Militar y entrenador de pitcheo de los 3 equipos en el primer torneo molinete de Santiago U23.

La asociación del año fue la de karate, por su gran labor en el 2023 a nivel nacional, logros alcanzados por sus atletas y equipos, en el Club Mambuiche, ganador Gran Champion 2023, selección de Santiago, ganador de la XI Copa Regional Norte y Circuito de Talentos Aniversario, medalla de Oro en los Juegos Escolares 2023 celebrados en Barahona, a nivel internacional, los atletas de Santiago se destacaron con, 3 oro y 1 plata, en el Centroamericano y del Caribe 2023, 1 oro, 2 platas y 1 bronce en el Caribean Championship, oro y bronce en los Juegos Escolares, Venezuela 2023, exaltación a la Inmortalidad de las Artes Marciales, en el Salón de la Fama de las Artes Marciales Dominicanas, a uno de los exponentes de Karate de Santiago, el maestro Chuchú, participó en más de 13 torneos nacionales e internacionales, obteniendo excelentes resultados.

En la Gran Gala fueron premiados los 72 atletas destacados de Santiago en el 2023 provenientes de 23 disciplinas de las entidades afiliadas a UDESA.

Para iniciar el acto fue presentado de improviso un opening especial de baile folkórico, así como salutación y oración a cargo de la maestra de ceremonia, presentación de los miembros del Comité Ejecutivo de UDESA y semblanza del histórico deportista, Rafael -Panchón- Tejada.

El discurso central lo expresó la presidente de UDESA, dirigente deportiva Margarita Jáquez, quien versó, entre otras cosas, sobre el esfuerzo de los atletas, sus entrenadores y su asociación para lograr la gloria.

Además, fue presentada una exhibición virtual de kickboxing, al mismo tiempo, el presidente de la asociación de ese deporte, Dagoberto Lockward, explicaba sobre la proyección.

Entre las personalidades presentes y que entregaron premios, estuvieron, Argelis Quiñones, de la Gobernación Provincial; Arismendy Dájer, de la alcaldía de Santiago; Ángela Jáquez, viceministra de seguridad ciudadana; Juan Vla, viceministro de enlace MIDEREC deporte escolar y universitario, Tony Peña R, director provincial MIDEREC-Santiago; Yara Hernández, de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos; doña Julia Lora de Hieronimus, Alejandrina Espinal, de Baldom; Carmen Victoria, de Importadora La Plaza; Virgilio Lantigua, vicepresidente de la Federación Dominicana de Natación; Samuel García, de Cemento Cibao; Bladiel Díaz, de Bicimundo; coronel del Ejército Nacional Dominicano, Marcos Bonilla, entre muchos otros.

La actividad fue auspiciada por, Gobernación Provincial de Santiago, Alcaldía de Santiago, Ministerio de Deportes, ProIndustria, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Unión Médica del Norte, Importadora La Plaza, La Fabril, Cementos Cibao, Baldom, Bicimundo, Floristería La Primavera, Jugos Castillo, Agua Dasani, Nordestana de Préstamos, De Nosotros Deportes, Grupo Bocel y Universidad Tecnológica de Santiago.

Atletas, masculinos y femeninos, más distinguidos de Santiago:

Ajedrez: Infantil Femenino, Isabella Marie Perrone Bueno; Infantil Masculino, Reynie Polanco Fernández; Juvenil Femenino, Karla Mya Núñez y Juvenil Masculino; Adrian Francisco Fernández Fondeur.

Arte y Cultura: Infantil Femenino; Carla Yailin Ramírez; Infantil Masculino, Pablo Núñez; Juvenil Femenino, Frianny Veras Rodríguez y Juvenil Masculino, Christian Rafael Abreu.

Atletismo: Juvenil Femenino, Gillian peña y Juvenil Masculino, Charles Stanley Fernández Peralta.

Baloncesto: Infantil Femenino, Juneiry Soto Sánchez; Infantil Masculino, Raynier Maldonado; Juvenil Femenino, Esmeily Nicole Balbuena Díaz y Juvenil Masculino, Ángel Núñez.

Balonmano: Infantil Femenino, Danjelis Bonilla; Infantil Masculino, Reinler Samiel Aquino García; Juvenil Femenino, Esmeilin Vásquez y Juvenil Masculino, Joel David Trinidad Sosa.

Beisbol: Infantil Masculino, José Reinoso y Juvenil Masculino, Brayan Arausa.

Ciclismo: Infantil Femenino, Carlos Yandriel Grullón y Juvenil Masculino, Leudis Isaias Luna.

Deportes Especiales: Infantil Masculino, Marc Ángelo Rodríguez; Juvenil Femenino, Leidy Elena Monegro y Juvenil Masculino, Gregory Basilis.

Futbol: Infantil Femenino, Alexandra Mejía; Infantil Masculino, Daniel Fernández; Juvenil Femenino, Marcela Zimbron y Juvenil Masculino, Jeanery Diaz

Gimnasia: Infantil Femenino; Ámbar Estrella; Infantil Masculino, Jeremy Santos y Juvenil Femenino, Dana Hernández.

Judo: Infantil Femenino, Jerelyn Monción; Infantil Masculino; Jean Manuel Toribio; Juvenil Femenino, Genesis Monción y Juvenil Masculino, Julián López.

Juego de Damas: Infantil Masculino, Sócrates Silverio; Juvenil Femenino, Noelia Silverio y Juvenil Masculino, Jonás Tavarez.

Karate: Infantil Femenino, Pamela Ramírez; Infantil Masculino, Gerard Durán; Juvenil Femenino, Scarlett Rodríguez y Juvenil Masculino, Jean Michael Keen.

Kickboxing: Juvenil Masculino, Jeremy Francisco Rosario.

Natación: Infantil Femenino, Karla francisco; Infantil Masculino, Adriel Rodríguez; Juvenil Femenino, Catalina Espejo-Pena y Juvenil Masculino Mauricio Espejo-Pena.

Patinaje: Infantil Femenino, Gabriela Suriel; Infantil Masculino, Wilander Ozoria; Juvenil Femenino, Marializ Estrella y Juvenil Masculino, Braylin Rodriguez.

Softbol: Infantil Masculino, Fernando Guerrero; Juvenil Femenino; Franshelys Rodríguez y Juvenil Masculino, Darlin Báez.

Taekwondo: Infantil Femenino, Michelle García; Infantil Masculino, Nahiel Gabino; Juvenil Femenino, Rosibel Santiago y Juvenil Masculino, Yunior Anthony.

Tenis de Campo: Infantil Femenino, Amanda Morrobel, Infantil Masculino, Alejandro Morel; Juvenil Femenino, Paz Cabral y Juvenil Masculino, Elio Mella.

Tenis de Mesa: Infantil Femenino, Dixsany Silverio; Infantil Masculino, Alexander Pérez; Juvenil Femenino, Arianna Estrella y Juvenil Masculino, Ramón Cristian Vila Mena.

Tiro con Arco: Juvenil Masculino, William Sánchez.

Triatlón: Juvenil Masculino, Roger Núñez.

Voleibol: Infantil Femenino, Mariel Esther Persia; Infantil Masculino, Dariel Raúl González Gómez y Juvenil Femenino, Katherine Peña.