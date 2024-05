ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- La selección masculina de mayores enfrenta a dos lanzadores argentinos como parte de sus entrenamientos con miras a su participación en la fase del mundial de softbol, como parte del Grupo-A.

La Federación Dominicana de Softbol (Fedosa) anunció el calendario de fogueo del seleccionado, que incluye partidos con los equipos del Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional donde los pitchers sudamericanos participarán como refuerzos.

Garibaldy Bautista, presidente de la Fedosa y Fabio de León Sánchez, gerente general de selecciones nacionales, indicaron que los lanzadores argentinos Lucas Ariel Galarza y Bogdan Andrés Becic serán refuerzos de los equipos locales que se medirán al seleccionado.

El softbol dominicano se prepara para competir en el Grupo-A en la fase del Mundial que será del 12 al 16 de junio en Hermosillos, México. Otros equipos en ese grupo son Australia, No. 2 del mundo, que comenzará la defensa del título; Venezuela, Filipinas, la República Checa y los anfitriones mexicanos.

Tanto Bautista como Sánchez aseguraron que Galarza y Becic, son dos experimentados lanzadores de Argentina. El país sudamericano ocupa el No. 1 en el último ranking de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés). Francis Germán, dirigente del conjunto, señaló que “confiamos en que mejoraremos el bateo de la ofensiva criolla”.

“Nuestra meta es tener un buen desempeño en la fase del Grupo-A, avanzar al Mundial del 2025 y meternos entre los 10 mejores en el softbol olímpico”, manifestaron Bautista, Sánchez y Germán.

Por su lado, Pedro Luis Franco, director técnico de la Fedosa, indicó que están programados partidos en el estadio No. 2 de softbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, a partir de las 3:00 de la tarde, los días martes y miércoles.

También se medirán al Team Asesinos del Distrito Nacional, en un juego por confirmar que será el jueves 30 en el club para empleados del Banco Central, a partir de las 6:00 de la tarde y el sábado 1 de junio viajarán a Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, para un intercambio con un seleccionado local.

Germán valoró la participación de los pitchers argentinos, argumentando que “los bateadores nuestros tendrán la oportunidad de medirse a pitchers de nivel, por lo que afinarán su bate para el compromiso en la fase de grupo.

De igual manera consideró que “los lanzadores nuestros podrán sumar conocimientos de la participación de los sudamericanos.

Los grupos del mundial

Según la información en el portal de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), por sus siglas en inglés, Israel No. 16 y Argentina No. 1, han sido asignados al Grupo-B, junto con el No. 3 Canadá, el No. 8 Nueva Zelanda, el No. 11 Singapur y el No. 24 Hong Kong, China.

Este grupo se desarrollará entre el 10 y el 14 de julio en Prince Albert, Canadá, en Max Power Ball Fields en Prime Ministers Park.

El Grupo-C se disputará en Oklahoma City del 17 al 21 de septiembre, y los anfitriones y número 6 del mundo, Estados Unidos, recibirán a los campeones asiáticos y al número 2 Japón, Guatemala, Sudáfrica, el número 17 Holanda y Colombia. El OGE Energy Field en el Estadio del Salón de la Fama del Softbol de EE.UU., será la sede de este grupo.

Los dos mejores equipos de cada grupo, más dos comodines, avanzarán a la Final del Campeonato del Mundo, que se jugará en Prince Albert en el verano de 2025, en las mismas instalaciones del Grupo B, afirma la WBSC en su portal.