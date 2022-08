Soto, Tatis Jr. y Machado: el Big-3 que todos quieren ver

Gracias a su traspaso a los Padres de San Diego, Juan Soto se unirá a sus compatriotas Manny Machado y Fernando Tatis Jr., conformando un Big-3 de temer en la escuadra californiana.

Los Padres, hoy segundos en la División Oeste de Liga Nacional, con récord de 58 triunfos y 46 derrotas, ahora tienen la obligación de ir en busca de la anhelada Serie Mundial. En ese contexto y con ese objetivo adquieren a Juan Soto. Estando más de diez partidos detrás de Los Angeles Dodgers en la división, aunque aún con bastante temporada por jugar, el reto es grande.

La nueva incorporación de este Big-3, Juan Soto, llegaría a San Diego en un excelente momento. A pesar de un lento inicio de temporada, el dominicano sigue levantando su juego conforme avanza el calendario. Colecciona más de seis partidos de dos o más indiscutibles y en total ha fletado más de 22 imparables en un poco más de 54 visitas al plato.

Cuando Soto inició este paso demoledor con su bate en estos últimos juegos, su promedio de bateo era de apenas de .214 y desde entonces lo ha incrementado en 31 puntos, posicionándolo en .246.

Su producción ha mejorado de manera considerable, contabilizando 55 anotadas y 41 vueltas empujadas, estadísticas ayudadas por los 19 palos de vuelta completa que registra en la campaña.

