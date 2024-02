Tatis Jr. revela el reto que le pusieron los Padres y que logró superar

La mudanza de Fernando Tatis Jr. a los jardines en 2023 resultó muy exitosa. El dominicano no sólo ganó el Guante de Oro con números defensivos de élite, sino se erigió con el de Platino, sobrepasando las expectativas de la gerencia de los Padres de San Diego.

El mismo Tatís Jr. reveló en su más reciente entrevista a 97.3 The Fan que el gerente general AJ Preller lo retó a ganar el Guante de Oro como jardinero tras la firma de Xander Bogaerts. Un movimiento que, tras venir de una suspensión por el uso de sustancias prohibidas, lo convirtió en el sacrificado del infield.

«AJ (Preller) me retó a ganar el Guante de Oro, así que le puse el de Platino sobre la mesa», dijo Tatís Jr. en el marco del inicio de los entrenamientos de los religiosos.

Preller gave Tatis a challenge, and he went above and beyond pic.twitter.com/Z90Cxxqirn